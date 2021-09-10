Guardian – путаница в цифровых документах грозит европейцам в Британии потерей жилья и работы

Живущие в Великобритании граждане ЕС сталкиваются с трудностями при общении с банками и работодателями из-за путаницы в онлайн-системе подтверждения их законного статуса в стране, пишет The Guardian. Как поясняет газета, при попытке сменить статус временного поселенца на постоянный из цифровой базы исчезают свидетельства о прежних правах на нахождение в Великобритании, из-за чего европейцам грозит отказ в выдаче кредита или увольнение с работы.



Reuters

Живущие в Великобритании граждане ЕС, которые подают заявление об изменении своего статуса в стране, рискуют получить отказ от арендодателей, работодателей и банков, выдающих ипотечные кредиты из-за нелогичности выдаваемых правительством цифровых видов на жительство, пишет The Guardian.

Как поясняет газета, прежде чем получить доступ к государственным или финансовым услугам, граждане ЕС должны доказать, что Министерство внутренних дел предоставило им статус временных или постоянных поселенцев. Статус временных поселенцев, предоставленный почти 2,3 миллионов человек в Великобритании к 31 декабря 2020 года, может быть повышен до статуса постоянного жителя после пяти лет жизни в Великобритании. Однако, когда человек подаёт заявку на обновление статуса, подтверждение права на временное проживание автоматически удаляется из его цифрового вида на жительства, в результате чего он не может доказать, что находится в стране законно.

Так, одному гражданину Венгрии грозит потеря дома, который он собирался купить вместе со своей подругой, поскольку банк, выдающий ипотечный кредит, не принимает его цифровой документ в качестве доказательства права на проживание в Великобритании.

«Поскольку система Министерства внутренних дел не предлагает мне никаких других официальных средств подтверждения моего правового статуса в Великобритании, кроме как через онлайн-базу данных, я сейчас нахожусь в «недостаточно легальном положении», чтобы получать доступ к базовым услугам, которые должны быть по праву доступны для меня», — пожаловался собеседник газеты.

Итальянский политолог, чья покупка дома также оказалась под угрозой, когда его статус временного поселенца был удалён из цифрового документа, рассказал, что служба поддержки Министерства внутренних дел сослалась на технический сбой, однако в самом МВД настаивают на том, что это утверждённая процедура. «Если физическое лицо имеет статус временного поселенца и подало заявку на статус постоянного, в его учётной записи будет отображаться сертификат о подаче заявки на статус постоянно проживающего», — заявил представитель ведомства, добавив, что можно обратиться в центр урегулирования споров и запросить, чтобы документ показывал предыдущий статус.

Однако звонящие в службу поддержки часами безрезультатно ждут на линии, пишет газета. Гражданин Венгрии говорит, что провёл у телефона более 11 часов, пытаясь решить проблему. Он также отправил онлайн-запрос и жалобу по электронной почте, получив автоматический ответ: «Мы намерены ответить вам в течение 20 рабочих дней». «У нас нет этого времени, мы быстрее потеряем дом из-за них», — негодует резидент страны. Впрочем, после вмешательства The Guardian ему был предоставлен статус постоянного жителя, отмечает издание.

Группа активистов the3million, отстаивающая права жителей ЕС в Великобритании, сообщила о проблеме независимому органу по надзору за Соглашением о правах граждан. По их словам, некоторые люди рискуют потерять работу из-за того, что их статус временного поселенца больше не виден. Онлайн-система также не показывает, когда заявители подают апелляцию на отклонённое заявление, вместо этого в ней появляется сообщение, что заявка была отклонена.

«Вместо онлайн-статуса, отображающего историю заявок или действительные текущие права, система, по-видимому, показывает максимально возможный ограничительный статус», — считает представитель организации. Участники кампании утверждают, что жители ЕС подвергаются дискриминации, поскольку, в отличие от других зарубежных мигрантов, им не выдают бумажную копию вида на жительство. Вместо этого они должны доказать свою легитимность с помощью специального кода, позволяющего поставщикам услуг увидеть их статус в Интернете.

Через два месяца после истечения крайнего срока для подачи заявок на получение статуса временного или постоянного поселенца, существуют свидетельства того, что многие не могут получить ипотечные кредиты или открыть банковские счета, поскольку финансовые учреждения не настроили свои автоматизированные системы на приём цифровых кодов вместо бумажных документов, пишет газета. Тем временем, представитель британского МВД утверждает, что цифровой способ подтверждения статуса резидентов удобен в использовании и не вызывает проблем при общении с банками и работодателями.