Ученые обнаружили русла рек Ледникового периода на дне Северного моря

Международная группа ученых просканировала дно Северного моря с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. Экспертам удалось обнаружить русла рек Ледникового периода, которые в 10 раз шире Темзы.

Исследование проводилось в рамках изучения влияния глобального потепления на ледниковые шельфы в Северном море. Ученые использовали технологии трехмерного сейсмического отражения, которая по принципу работы напоминает медицинский магнитно-резонансный томограф, более известный как МРТ. В результате сканирования дна экспедиции удалось обнаружить сразу несколько русл рек Ледникового периода. Полученные данные позволят ученым лучше узнать о геологических особенностях ландшафта того времени.

Также эксперты изучили влияние глобального потепления на ледники Северного моря. Уже несколько столетий снежный шельф отступает в море. В результате чего количество ледников с каждым годом становиться все меньше, что в перспективе может привести к экологической катастрофе всемирного масштаба.

Источник: poisknews.ru