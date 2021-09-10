 

Ученые обнаружили русла рек Ледникового периода на дне Северного моря

10.09.2021, 11:52, Разное
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Международная группа ученых просканировала дно Северного моря с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. Экспертам удалось обнаружить русла рек Ледникового периода, которые в 10 раз шире Темзы.
Исследование проводилось в рамках изучения влияния глобального потепления на ледниковые шельфы в Северном море. Ученые использовали технологии трехмерного сейсмического отражения, которая по принципу работы напоминает медицинский магнитно-резонансный томограф, более известный как МРТ. В результате сканирования дна экспедиции удалось обнаружить сразу несколько русл рек Ледникового периода. Полученные данные позволят ученым лучше узнать о геологических особенностях ландшафта того времени.

Также эксперты изучили влияние глобального потепления на ледники Северного моря. Уже несколько столетий снежный шельф отступает в море. В результате чего количество ледников с каждым годом становиться все меньше, что в перспективе может привести к экологической катастрофе всемирного масштаба.

Источник: poisknews.ru



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