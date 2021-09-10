 

Питерские коммунальщики закрасят серой краской “неуместно праздничные” мозаики и витражи

10.09.2021, 11:51, Разное
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Коммунальные службы Санкт-Петербурга закрасят серой краской любые сохранившиеся цветные мозаики и стеклянные мозаичные витражи, которые смогут найти – об этом сообщили в мэрии города. Причиной послужил “неуместно праздничный” вид подобных объектов.

“Солнечных дней у нас в городе мало и соответственно мозаики из цветного стекла, ещё сохранившиеся в отдельных парадных и учреждениях, только смущают горожан без всякой необходимости”, – пояснили чиновники.

В Смольном считают, что если жители города желают иметь подобные “неуместно праздничные” витражи, они должны получить соответствующее разрешение.

“У кого-то праздник какой-то, кому-то нужна эта мишура? Я не понимаю, честно говоря, какой может быть праздник, но подавайте заявление властям района, города, в течение 90 дней рассмотрим”, – считают в администрации Васильевского острова. – “И конечно, не рассчитывайте на лёгкое отношение к подобному, отношение тут может быть только скептическое. Все праздники были вчера. Сегодня надо работать”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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