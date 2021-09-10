 

“Мы стали врагами”: Зеленский сделал заявление о войне между Украиной и Россией

10.09.2021, 11:48, Разное
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Отвечая на один из вопросов модератора форума, Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность войны между Украиной и Россией. По его словам, после этого между странами никогда не будет соседства. В этом контексте он упомянул и Белоруссию, сообщает телеканал “Царьград”.

Говоря о возможном вооруженном конфликте, украинский лидер отметил, что проблема заключается в информационной политике РФ. Мол, Россия неуважительно относится к самостоятельности Незалежной. Из-за этого изменилось отношение украинцев к русским, считает Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в настоящий момент две соседние страны разделяет большая пропасть. “Мы стали врагами”, – сказал политик. Однако он не исключает, что когда-нибудь отношения Украины и России нормализуются и победит добро.

Напомним, после того, как Крым стал частью РФ, официальный Киев враждебно настроен против соседней страны. Украинские политики уже восьмой год заявляют об аннексии полуострова. Но они не берут во внимание тот факт, что в марте 2014 года 96,57% крымчан проголосовали за вхождение Крыма в состав России.

Ранее “Дни.ру” писали об уничтожении свободы слова на Украине. Адвокат Ростислав Кравец, комментируя создание реестра запрещенных в стране сайтов, заявил, что из Незалежной делают тоталитарное государство.



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