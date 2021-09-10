 

В Москве простились с главой МЧС Зиничевым

10.09.2021, 11:48, Разное
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Траурная церемония началась в Москве с раннего утра. Проститься с Героем России пришли его коллеги и чиновники. К зданию
Национального центра управления в кризисных ситуациях принесли цветы и венки. Евгений Зиничев запомнился людям, как доблестный человек с широкой душой.

У гроба дежурил почетный караул. Как и полагается в пандемию, в защитных масках. Скорбящие участники события едва сдерживали слезы, глядя на мертвое тело героически погибшего министра. Никто не хотел верить в то, что главы МЧС уже нет в живых.

В частности, проводить Евгения Зиничева в последний путь решила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она выглядела подавленной и удрученной, когда фотографы снимали происходящее.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не смог пропустить прощальную церемонию. Внезапная кончина главы МЧС не оставила его равнодушным. Нахмурившийся мужчина принес красные розы.

Замечен среди собравшихся был и актер Михаил Пореченков. Он спрятал выдающие горечь скорби глаза под темными очками. Во время прощания с Евгением Зиничевым артиста отвлек телефонный разговор.

Похоронить Евгения Зиничева было решено в Санкт-Петербурге, на его родине. Эту идею поддержали близкие родственники погибшего — жена и сын.



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