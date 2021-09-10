Шишкова атакует! – Личное мнение

Удивительное дело происходит у всех на глазах, но этого никто почему-то в упор не замечает.

Как только у Тимурки Юнусова закончились отношения с Решетовой и контракт с ТНТ, активизировалась Алёнка Шишкова.



Ну здравствуй, Тимати. Фото: Соцсети

Только на этой неделе она:

1) Попыталась высмеять новую 19-летнюю девку Тимурки.

2) Дала интервью, в котором рассказала, что Симона стала для неё самым близким человеком в жизни.

Смотрю я на внезапную эту активность и странное чувство: Алёнка, зараза, ты Тимурку, что ли, вернуть надумала?!

Главную конкурентку Юнусов окончательно слил. Точнее, Решетова сама себя слила, начав играть в принципиальную маму и в новые отношения.

Сафарова с маленькими ручками, понятное дело, в отношениях с Юнусовым и вовсе не была. Теперь Тимати свободен: как от бывшей, так и от договорных отношений.

Ну и подумаешь, что он с кем-то там на островах? В представлении Алёны, эта девка — не конкурент, а подделка с АлиЭкспресса:

https://t.me/lenamiro/9609

С кем теперь мутить Тимати? Мама Симоны, как я поняла, задумалась о будущем сына. Решила, что хватит баловаться и пора взрослеть и расти над собой:

https://t.me/lenamiro/9616

Брать новую девку с улицы — опять её проверять. Будет ли покладистой — неизвестно. Вдруг окажется неумной стервой, как Решетова? Опять никакого покоя в гареме семье!

А в рукаве у Симоны есть проверенный автомат — Алёнка Шишкова. Слушается. Не перечит. Дочь отдала. Полы моет — нужно её поддержать.

Получив благословение валиде, её же советы, Шишкова пошла в атаку на Тимати:

«Так же, как и восемь лет назад (мы познакомились как раз летом) – она во всем меня поддерживает, помогает, заботится обо мне, а я ее уважаю, ценю, доверяю, учусь у нее многому. Если возникают разногласия, конфликты, мы их решаем. Мы – семья. Она мне как вторая мама, я ей – как дочь»

Ну, здравствуй, дочурка!

Лично я желаю Алёне удачи, а как считаете вы — есть ли у Шишковой хоть малейший шанс?

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