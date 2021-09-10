 

Геннадий Труханов: Опыт Одессы по вопросам школьного питания можно распространять на всю Украину

10.09.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Капитальный ремонт и переоснащение пищеблоков учебных заведений, новые стандарты и нормы питания, использование современных технологических процессов, повышение квалификации специалистов и безопасность приготовления, публичные закупки – темы, которые поднимались в рамках форума.

Созданию условий в учебных заведениях Одессы уделяется огромное внимание в течение последних шести лет: уже отремонтированы и оснащены новым оборудованием более половины пищеблоков учебных заведений города.

“Одесса является новатором в вопросе реформирования школьного питания. Именно в нашем городе впервые в Украине были введены безглютеновые завтраки для учеников 1–4 классов. Это была исключительно наша инициатива, и я рад, что и родители, и дети достойно ее оценили”, – сказал городской голова Геннадий Труханов.

“Мы уже в течение года работаем над реформированием школьного питания: разработано, апробировано и внедрено новое меню. Кроме того, уже разработано новое меню для детей дошкольного возраста, которое будет введено с 1 января 2022 года согласно новым санитарным нормам. Принципиальное отличие – увеличение в меню блюд из телятины, уменьшение сахара и теста, запрет на консервированные овощи и фрукты. Стоимость питания при этом вырастет, но процент возмещения из городского бюджета изменен не будет”, – отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Большое внимание уделяется также времяпрепровождению юных одесситов. 1 сентября в Одессе был открыт Дворец детского и юношеского творчества “Белая акация”. В нем оборудованы сцена и зрительный зал на 230 мест, учебные кабинеты по различным направлениям внешкольного образования (пять хореографических залов, кабинеты для занятий вокальным, театральным искусством и творчеством, моделированием одежды и декоративно-прикладным искусством), студия звукозаписи, научно-технический и компьютерный классы. Во время строительства Дворца были максимально учтены потребности людей с инвалидностью и маломобильных групп, помещение оборудовано двумя лифтами. Выполненную работу высоко оценил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, который посетил Дворец рамках визита в Одессу.

“Белая акация” – первый построенный  с фундамента детско-юношеский центр такого уровня за годы независимости Украины.

Также министр образования и науки Сергей Шкарлет и министр здравоохранения Виктор Ляшко посетили городскую клиническую больницу №10, где недавно было открыто новое приемно-диагностическое отделение. Там был проведен капитальный ремонт с расширением помещений приемного отделения. Новое отделение оснащено современным оборудованием, есть круглосуточная рецепция и кол-центр с возможностью электронной записи, на входе оборудован крытый подъезд для машин экстренной медицинской помощи.

По словам городского головы Геннадия Труханова, открытие современного приемно-диагностического отделения является стартом для дальнейших изменений и улучшения работы городской клинической больницы №10.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что все работы проведены по самым высоким стандартам, в соответствии с международными требованиями к экстренной стационарной медицинской помощи.

фотогалерея
(1 из 12)

 
 


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua


Фото: segodnya.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / Полицейские в Лос-Анджелесе застрелили въехавшего в их машину мужчину

03.10 / Власти Москвы расширили список лекарств для больных с коронавирусом

08.09 / Российское движение школьников сменило руководителя

29.06 / «Хотят предстать в лучшем свете» – Грета Тунберг раскритиковала политиков за селфи с ней

09.09 / Бренд Volkswagen представил электрический минивэн ID. Buzz AD

28.07 / Цукерберга заподозрили во лжи Конгрессу США

11.09 / Госэкоинспекция рассматривает переезд части центрального аппарата в Кривой Рог – Малеваный

30.09 / Попов: Киев должен сохранить оказавшиеся перед угрозой закрытия из-за медреформы больницы

08.04 / В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными

05.11 / Главу омского минздрава уволили после инцидента со скорыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика