Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев

“Его любимые женщины, к которым он испытывает трепетное отношение – [российская певица] Алла Борисовна [Пугачева] и вдова [российского певца] Иосифа Кобзона Нелли”, – заявил Гаспарян.

Соседка Моисеева Наталья Закашанская в интервью журналистам канала сообщила, что за Моисеевым ухаживает няня. Продукты и медикаменты артисту приносит его бывший концертный директор Сергей Горох, отмечается в репортаже.

“У артиста достаточно неплохая пенсия и есть поддержка друзей. Мы знаем, что часть наследства он завещал [дочь Пугачевой, российская певица] Кристина Орбакайте”, – заявил в эфире канала журналист Максим Сидоров.

По словам невролога Сергея Длина, о возвращении артиста на сцену речь не идет – ему требуется длительная реабилитация.

“Есть очаг повреждения, который не дает полностью привести организм в порядок”, – отметил Длин.

Репортаж о жизни Моисеева начинается с 19-й минуты видео.

ВИДЕОВидео: TV Center / YouTube

Контекст:

Борис Моисеев в 2010 году перенес первый инсульт, в 2015-м – второй. В 2020 году российский продюсер Андрей Разин заявил, что певец пребывает в беспамятстве, а музыкальный критик Сергей Соседов рассказывал, что, когда в последний раз виделся с Моисеевым, артист уже с трудом передвигался.

4 марта 2021 года, в день 67-летия певца, на его странице появился свежий снимок, на котором артист был запечатлен в компании друзей. Подписчики тогда отметили, что он выглядит хорошо. В мае Моисеев был гостем на юбилее у Орбакайте.

Самые известные композиции из репертуара Моисеева – “Голубая луна”, “Дитя порока”.

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