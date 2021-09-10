 

“Тити ох…енные”, “Настя просто секси”. Каменских снялась в постели

10.09.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Расслабленной пятницы вам, друзья. Рассказывайте, какие планы на выходные”, – написала она.

На фото певица запечатлена в белом халате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Настя просто секси”, – прокомментировал подписчик veriaskin.m.

“Тити ох…енные”, – заявил whiteangel9307777.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / В атаке на иранский ядерный объект обвинили Израиль

14.08 / “Талибан” захватил еще три столицы провинций Афганистана

20.08 / Россия заявила о перехвате американских самолетов над Черным морем и Балтикой

26.08 / США предупреждают об активизации хакерской деятельности Пхеньяна

05.04 / Жена Джеджулы прокомментировала его отказ от секса

08.02 / ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca

25.12 / Пушков отреагировал на угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

18.09 / Украинский военный получил ранение из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара в зоне ООС

15.10 / Эксперт: В случае с «делом Навального» идиотизм ситуации зашкаливает

07.08 / Белоруссия и украинский след: Зеленский отдал разведку спецам по диверсиям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика