 

В РФ выявили 18,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

10.09.2021, 11:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 18 341 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 18 341 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1566, Санкт-Петербурге – 1504, Московской области – 585.

Всего в стране выявили 7 102 625 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 357 272 человека, из них 17 121 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 789 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 191 165 человек.

Накануне, 9 сентября, в России выявили 18 380 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 39.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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