Эксперты рассказали о выгодах РФ по итогам встречи Путина и Лукашенко

«Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а РФ – отложенные в будущее», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров лидеров РФ и Белоруссии.

«После встречи у белорусского руководства появились гарантии того, что РФ не бросит Белоруссию. Пожалуй, это главная политическая выгода Александра Лукашенко», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, «экономическое положение в Белоруссии серьезно ухудшается и уже чувствуется эффект секторальных санкций, введенных западными странами против Минска». «Запад продолжит оказывать давление на Лукашенко и его окружение, что будет отражаться на социально-экономической и политической ситуации в стране, – поясняет политолог. – Но теперь, заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко сможет минимизировать некоторые издержки и микшировать часть проблем. В частности, это касается открытого рынка России, инвестиций и кредитов».

По мнению Кортунова, «главный выигрыш РФ состоит в том, что эта встреча может придать новый импульс экономической интеграции двух стран». «Россия давно выступала за ускорение интеграционных процессов и содержательного наполнения концепции Союзного государства», – напомнил эксперт.

При этом собеседник отметил, что «Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а РФ – отложенные в будущее». «В плане интеграции все будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пойдет работа обеих стран по линии правительств, ведомств и министерств. В истории двусторонних отношений Москвы и Минска были случаи, когда договоренности по ускорению интеграции достигались, но белорусская сторона от них уходила. Сейчас у Минска нет других альтернатив, кроме экономического сближения с Москвой, поэтому отвертеться от достигнутых договоренностей стало труднее, чем это было до изоляции Белоруссии со стороны Запада», – объяснил Кортунов.

В свою очередь главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что выигрыш по итогам переговоров получили обе стороны. Он убежден, что «координация сторон в формировании единого энергетического рынка и платежных систем быстро подтолкнет развитие единой промышленной политики, а значит это будет одинаково выгодно и Москве, и Минску».

Политолог указал, что «на встрече не было напрямую сказано о политической интеграции, но легкие полунамеки все же прозвучали». «В частности, это касается перспективы создания Союзного парламента. Но как известно, «поспешишь – людей насмешишь». Два президента согласились с этой формулировкой, которая одинаково понятно звучит как в России, так и в Белоруссии», – резюмировал Межевич.

Напомним, в четверг президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, сообщил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем РФ и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как отметил Путин, прежде чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран. Кроме того, российский лидер заявил, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года.

Ранее политолог Олег Матвейчев сказал газете ВЗГЛЯД, что «Россия и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США».