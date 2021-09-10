 

Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией

10.09.2021, 11:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В штабе заявили, что «по итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», передает РИА «Новости».

Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме.

Ранее президент Владимир Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией.



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