Россия решила снять ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В штабе заявили, что «по итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», передает РИА «Новости».

Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме.

Ранее президент Владимир Путин объявил о снятии всех ковидных ограничений на авиасообщение с Белоруссией.