 

Более трети детей играют в онлайн-игры с незнакомцами

10.09.2021, 11:12, Разное
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Общественная организация CyberSafeKids Ireland в течение двадцати лет занимается расследованием киберпреступлений против детей и обеспечением безопасности несовершеннолетних в глобальной сети. Специалисты представили результаты масштабного исследования, в котором оценивались изменения активности детей в Интернете во время пандемии.

Исследование проводилось на основе подробных опросов, в которых приняли участие около 4 тысяч школьников 8-12 лет в Ирландии. В частности, специалисты изучили факторы, которые потенциально могут создать опасную ситуацию для ребенка, в первую очередь онлайн-общение с незнакомыми людьми. Оказалось, что 36% участников регулярно играют в онлайн-игры с незнакомцами. Это на 16% больше, чем в 2019 году, что очевидно указывает на возрастающую популярность онлайн-развлечений во время пандемии, считают специалисты. 

Кроме того, 93% детей имеют собственные смартфоны, а 84% активно пользуются соцсетями, несмотря на возрастное ограничение 13+. Наиболее популярными оказались приложения YouTube (74%), TikTok (47%), WhatsApp (39%) и Snapchat (37%).

Специалисты CyberSafeKids отмечают, что из-за пандемии цифровые технологии стали центральными в жизни подростков, и родительский контроль за активностью детей в Интернете ослабевает. Около 30% участников исследования сообщили, что могут выходить в сеть когда угодно, а 13% признались, что в их доме не существует никаких правил и ограничений на использование смартфонов и компьютеров.

Исследователи также задали вопрос, приходилось ли подросткам скрывать от родителей факт просмотра какого-либо контента, и 22% участников ответили утвердительно. Еще четверть респондентов сообщили, что периодически они сталкиваются с контентом, который их расстраивает и пугает, но лишь половина (54%) решились поговорить об этом со взрослыми.

Еще 30% подростков заявили, что они предпочитают держать при себе любые негативные переживания в связи со своей активностью в Интернете. Исследователи подчеркнули, что это очень тревожные данные — до пандемии лишь 20% детей отказывались делиться со взрослыми подобной информацией.

«Важно помнить, что онлайн-среда не всегда безопасна для детей и подходит для них. Очень сложно убедить ребенка не общаться с незнакомцами в интернете, поскольку часто разработчики игр поощряют такую практику», — предупреждают специалисты CyberSafeKids.

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