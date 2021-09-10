Муж младше ее на 15 лет: кто стал вторым супругом актрисы Полины Агуреевой (и почему она развелась с первым)

Полина Агуреева – известная актриса, мать двоих сыновей, Петра и Тимофея. Артистка творит в разных образах, каждый раз удивляя своим талантом. Полине Агуреевой удается не только быть востребованной в театре и кино, но и поддерживать тепло домашнего очага. Второй супруг актрисы, Федор Малышев, работает с ней в творческом тандеме в «Мастерской Петра Фоменко». Полине Агуреевой 9 сентября исполнилось 45 лет.

Мечта

Полина Владимировна всегда отличалась смелостью и силой, которые помогали ей реализовывать свои мечты в реальность, идти к ним, не теряя уверенности. Еще маленькой девочкой из поселка Михайловка, что под Волгоградом, она знала, что станет артисткой. Агуреева происходит из рода донских казаков. Отец Полины был физиком, мать преподавала русскую словесность. Семья просуществовала недолго, родители будущей знаменитости развились.

Полине Владимировне было 7 лет, когда мать перевезла ее в Москву. Она поступила по окончании школы в ГИТИС с первого раза. Но связь с отечественной глубинкой, любовь к родному краю всегда оставались в душе Агуреевой и помогали в ее дальнейшей работе.

Больше 20 лет Полина Владимировна работает в своем любимом театре – «Мастерской Петра Фоменко». Актриса считает преподавателя, который умер в 1912 году, гением, даже первого сына она назвала в его честь – Петром.

В первый раз на сцену театра Агуреева вышла в конце девяностых годов, здесь же исполнила свою первую главную роль. После ГИТИСа у Полины Владимировны было много ярких театральных и киноработ, которые отмечены высокими наградами.

В фильмографии Агуреевой есть такие замечательные проекты, как «Долгое прощание», «Жизнь и судьба». Ценителям музыки Агуреева запомнилась еще и как исполнительница романсов.

Первый супруг

Полина Владимировна – человек искренний, не отказывается от общения со средствами массовой информации и очень откровенно отвечает на их вопросы. В одном из интервью журналистам Агуреева призналась, что ей приходилось регулярно изображать влюбленную женщину как на экране, так и на сцене, но к ней самой любовь очень долго не приходила.

Первое романтическое чувство захватило Полину Владимировну к знаменитому режиссеру Ивану Вырыпаеву, за которого актриса и вышла замуж восемнадцать лет назад. Через пару лет у них родился сын Петр. Как рассказывала Полина Агуреева, любовь она считает сразу даром и грузом, поэтому нужно потрудиться, чтобы сохранить это чувство.

Отношения артистки Агуреевой с режиссером были больше похожи на творческое противостояние, которое с работы переносилось в семью. Им не удалось сохранить любовь, и супруги развелись в 2007 году. По признанию актрисы, она не понимает семьи, которые живут ради детей, даже если чувства мужа и жены угасли.

Агуреева все так же считает бывшего супруга весьма талантливым драматургом и режиссером, но, по ее словам, его драматургия перестала быть близкой. Настоящей дружбы у них больше нет, как и творческого союза, но взаимоотношения после расставания у них сложились хорошие.

Второй брак

Пару лет после развода Полина Агуреева занималась творчеством и в одиночку растила сына Петра, не заводя ни с кем отношений. Восемь лет назад к актрисе снова пришла любовь, и она вышла замуж за выпускника ГИТИСа Федора Малышева.

Замечательный актер, который запомнился телезрителям по ролям в фильмах «Кислота», «Людмила Гурченко», «Кукушечка» и другим, еще и музыкально одарен. Федор Малышев – вокалист и гитарист в знаменитой группе LosiKenguru.

Дети

У супругов есть общий ребенок, сын Тимофей, который родился в 2015 году. Несмотря на всю идиллию, Полину Агурееву немного беспокоит то, что муж моложе ее на 15 лет. Фанатам их творчества хочется верить, что у актрисы получится сохранить любовь вне зависимости от возраста.

Малышев и Агуреева проживают на юго-западе столице, а мать актрисы обосновалась под Москвой. Родительница артистки всегда приходит на помощь в воспитании внуков. Во время отдыха Агуреева превращается просто в маму и везет своих сыновей в парк, театр, галерею или музей.