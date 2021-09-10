Ученые: Арахис полезен для кровеносных сосудов

Ученые из Осакского университета Япония провели исследование воздействия арахиса на организм человека. В результате удалось установить, что данный продукт полезен для кровеносных сосудов и снижает риск ряда заболеваний.

В исследовании приняло участие более 70 тысяч респондентов возрастом от 45 до 74 лет. Ученые проанализировали рацион испытуемых и изучили их медицинские карты. Также все респонденты прошли медобследование. В результате удалось установить, что у лиц, которые употребляют хотя бы 4-5 ядер арахиса в день, риск инсульта и инфаркта снижет на 13 процентов. Вероятность возникновения других сердечно-сосудистых заболеваний также меньше на 20 процентов.

Арахис богат на ряд витаминов и микроэлементов, которые положительно сказываются на кровеносных сосудах человека. В результате их разрушение замедляется, а состояние крови улучшается. Все же не стоит употреблять много арахиса, поскольку он является сильным аллергеном. Для составления рациона лучше обратиться к специалисту. Диетолог подберет оптимальное питание для конкретного случая.

Источник: www.gazeta.ru