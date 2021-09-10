 

Лолита Милявская раскрыла секрет похудения без диет

10.09.2021, 10:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Звезда эстрады Лолита Милявская в последнее время всё больше нравится поклонникам. Она заметно сбросила вес и похорошела. Знаменитость открыла секрет своего похудения без диет.
Лолите Милявской часто задавали вопросы о диете или препаратах, интересовались, с чем связано заметное снижение веса и изменения во внешности. Артистка, наконец, открыла секрет своего похудения. «Я не принимаю никаких волшебных таблеток, не сижу на диетах», – уверила она.

По словам звезды эстрады, ее часто просят озвучить название препарата или дать контакты пластического хирурга, который занимается процедурой резекции желудка для уменьшения его объема. Певица объяснила, что женщинам, которым за 40 лет, нужно обратиться к эндокринологу для оценки гормонального фона, так как с возрастом все процессы в организме замедляются и диеты здесь не помогут.

Артистка рассказала, что именно она сделала ради стройной фигуры и здоровья. Прежде всего, исполнительница сдала анализ крови. По результатам врач посоветовала убрать 3 продукта из её рациона питания: банан, виноград и алкоголь.

Как признается Милявская, сложность была в том, чтобы не употребить один бокал вина или виски. Такое испытание певица выдержала требовавшиеся три месяца. Но произошел обратный эффект: она почувствовала себя «закодированной».
«Сейчас я ем уже все, питаюсь по ночам и в любое время, а вес не увеличивается и не уменьшается», — поделилась звезда.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.06 / Мнение: Туалетная тема в Петербурге

22.04 / Мнение: «Самое расистское антирасистское видео», жадная американская медицина и туристские риски

17.02 / Певица МакSим сравнила рэпера Моргенштерна с инопланетным существом

06.03 / Яростные, непохожие, молодые

23.08 / Почему стал хорошим Курбан? – Личное мнение

08.05 / Мясников назвал встречающийся только у мужчин признак рака

01.09 / Тамада у Моргенштерна – Личное мнение

31.03 / Когда Тутберидзе била Боброву? – Личное мнение

03.06 / Девушки на ПМЭФ – Личное мнение

12.08 / Трагедия: «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика