Лолита Милявская раскрыла секрет похудения без диет

Звезда эстрады Лолита Милявская в последнее время всё больше нравится поклонникам. Она заметно сбросила вес и похорошела. Знаменитость открыла секрет своего похудения без диет.

Лолите Милявской часто задавали вопросы о диете или препаратах, интересовались, с чем связано заметное снижение веса и изменения во внешности. Артистка, наконец, открыла секрет своего похудения. «Я не принимаю никаких волшебных таблеток, не сижу на диетах», – уверила она.

По словам звезды эстрады, ее часто просят озвучить название препарата или дать контакты пластического хирурга, который занимается процедурой резекции желудка для уменьшения его объема. Певица объяснила, что женщинам, которым за 40 лет, нужно обратиться к эндокринологу для оценки гормонального фона, так как с возрастом все процессы в организме замедляются и диеты здесь не помогут.

Артистка рассказала, что именно она сделала ради стройной фигуры и здоровья. Прежде всего, исполнительница сдала анализ крови. По результатам врач посоветовала убрать 3 продукта из её рациона питания: банан, виноград и алкоголь.

Как признается Милявская, сложность была в том, чтобы не употребить один бокал вина или виски. Такое испытание певица выдержала требовавшиеся три месяца. Но произошел обратный эффект: она почувствовала себя «закодированной».

«Сейчас я ем уже все, питаюсь по ночам и в любое время, а вес не увеличивается и не уменьшается», — поделилась звезда.

Источник: radiokp.ru