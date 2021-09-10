Как получить кредит дешевле: экономист дал советы россиянам

Для того, чтобы в России получить кредит дешевле, необходимо сначала, по словам Ермиловой, изучить рынок и выяснить в интернете, на каких условиях банки могут предоставить кредит. Зачастую выгодные предложения получают зарплатные клиенты, а также люди с хорошей работой и кредитной историей. Наличие имущества в собственности тоже будет плюсом.

Экономист советует ознакомиться со специальными или льготными программами кредитования и выяснить, возможно ли в них принять участие. Кроме того, Ермилова напомнила, что некоторые компании (в частности, автодилеры или застройщики) предлагают клиентам программы, и чтобы принять участие в них, необходимо выполнить условия (например, оформить страховку). В таких случаях тоже можно сэкономить.

Кстати, в августе 2021 года банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными. По данным аналитической компании Frank RG, в общей сложности клиентам кредитных организаций было выдано 646,7 миллиарда рублей. Об этом сообщал РБК на этой неделе.

Ранее “Дни.ру” писали о субъектах РФ с самой дешевой ипотекой. По данным Центробанка, в начале лета этого года такими регионами были Магаданская, Сахалинская области, Якутия, Приморский край, Бурятия и Чукотский автономный округ.