 

В сети появился трейлер четвертой “Матрицы”. Видео

10.09.2021, 10:38, Новости дня
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В трейлере показана встреча Нео и Тринити. 

Всемирная премьера фильма запланирована на 22 декабря. Режиссером фильма является Лана Вачовски.

ВИДЕОВидео: Warner Bros. Pictures / YouTube
Контекст:

“Матрица” –  научно-фантастический боевик, премьера которого состоялась 31 марта 1999 года в США.

По мотивам фильма созданы комиксы, компьютерные игры и анимэ, а также в 2003 году сняты две части продолжения – “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”. 

7 сентября 2021 года Warner Bros. презентовала первый тизер четвертой части продолжительностью 15 секунд. В нем показаны легендарные красная и синяя таблетки на фоне слогана “Выбор за тобой”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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