Ярославцы создают подушки безопасности и доверяют банкам

10.09.2021, 10:32, Новости

Теги: Бизнес, Общество, Работа

К концу первого полугодия объем банковских вкладов жителей Ярославской области достиг 232,7 млрд рублей, увеличившись за год на 3 процента.

Для сравнения, эта сумма равна почти трем областным бюджетам 2021 года. В среднем на каждого жителя приходится 187,5 тысяч рублей накоплений. Бóльшая часть вкладов (почти 90 процентов) открыта в российских рублях.

Прирост вкладов произошел главным образом за счет увеличения объема средств ярославцев на счетах эскроу, с помощью которых резервируются деньги дольщиков, участвующих в строительстве жилья. На счетах эскроу жителями региона размещено 7,3 млрд рублей, что почти в 10 раз больше, чем год назад.

Если учитывать накопления физических и юридических лиц, то общая сумма вкладов к концу первого полугодия составила 305,4 млрд рублей. Активнее всего росли депозиты ярославских индивидуальных предпринимателей – за год на 20,5 процентов до 6,2 млрд рублей.

– Динамика вкладов за последний год говорит о том, что жители региона и ярославские предприятия заботятся о создании подушки безопасности и при этом доверяют традиционным банковским инструментам, – прокомментировал цифры статистики управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.