Погибший в Сирии российский военный оказался подполковником из Приморья

Погибшим в сирийской провинции Хомс российским военным оказался 45-летний подполковник Алексей Шнайдер, сообщают СМИ со ссылкой на источник.

По данным портала VL.ru, Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в одной из частей в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, а затем командировали в Сирию.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате подрыва машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный, он «получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался». Ведомство подчеркнуло, что его семье окажут всю необходимую помощь.