Самолет рейсом из Антальи в Белгород экстренно сел в аэропорту вылета

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья – Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили в аэропорту Антальи.

«Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее летевший в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью.