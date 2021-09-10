 

Самолет рейсом из Антальи в Белгород экстренно сел в аэропорту вылета

10.09.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья – Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили в аэропорту Антальи.

«Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее летевший в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью.



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