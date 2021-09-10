Самолет рейсом из Антальи в Белгород экстренно сел в аэропорту вылета
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Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья – Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили в аэропорту Антальи.
«Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее летевший в Анталью самолет подал сигнал тревоги над Белгородской областью.
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