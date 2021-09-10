 

Назван размер пенсии Меркель

10.09.2021, 10:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПри начислении пенсии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель будет учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата Бундестага, сумма будет существенной – около 15 тыс. евро в месяц, пишут немецкие СМИ.

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. Так, при начислении Меркель пенсии будут учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата бундестага, пишет Deutsche Welle.

Пенсия за деятельность Меркель в парламенте будет начислена в соответствии с Законом о депутатах Бундестага, а за работу в правительстве – по Закону о федеральных министрах от 1953 года.

Кроме того, сумма пенсии будет весьма существенной и потому, что Меркель долгие годы находилась на государственной службе: согласно параграфу 20 закона о депутатах Бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65% от зарплаты, так как стаж ее работы в парламенте составляет 31 год.

Также федеральные канцлеры имеют право на 27,74% от своей прежней зарплаты после минимум четырех лет пребывания в должности. С каждым дополнительным годом размер пенсионного пособия увеличивается на 2,39167% до максимального значения 71,75%.

В результате Меркель может рассчитывать на пенсию в размере около 15 тыс. евро в месяц. У нее остается и пожизненное право на личную охрану и служебный автомобиль с водителем, за ней сохранится офис в здании Бундестага в Берлине и небольшой штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря.

Напомним, 26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию.

Ранее она поддержала своего однопартийца Армина Лашета, по ее мнению, он в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Меркель пугает немцев призраком ГДР.



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