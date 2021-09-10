Появились снимки обновленного кроссовера Mazda CX-5

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10.09.2021, 10:20, Новости дня
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Пользователям доступны снимки новой модификации паркетника Mazda CX-5.

Напомним, актуальная версия кроссовера доступна в продаже с 2016 года. Вместе с тем официальная презентация улучшенной модели состоится в 2023 году. Производитель в настоящее время осуществляет доработку транспортного средства. Эксперты полагают, что новая модификация поступит на рынок изначально только в Китае.

По показанным фотографиям очевидно, что новый экземпляр имеет стильные бамперы, современную решетку радиатора, а также светодиодную оптику. В компании пока умалчивают технические характеристики модернизированного кроссовера Mazda CX-5 перед официальным выходом на рынок. Точная дата презентации умалчивается.



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