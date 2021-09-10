 

Ford Motor прекратит выпуск машин в Индии

10.09.2021, 10:20, Новости дня
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Американский бренд Ford сообщил о планах прекратить выпуск своих автомобилей на территории Индии.

Причина данного решения состоит в серьезных убытках, которые достигают 2 млрд долларов. Таким образом, азиатские автопроизводители существенно превзошли по спросу американские модели. Вместе с тем Ford длительное время пытался исправить ситуацию, однако выйти на прибыльную работу до сих пор не удалось. Напомним, первый выход Ford в Индии состоялся в 1996 году.

Новые модели от американской компании также не дают достаточного уровня продаж на индийском. несколько ранее другие бренды General Motors и Harley Davidson также покинули индийский рынок по причине недостаточного количества продаж в стране.



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