Средства от изжоги: какие на самом деле работают



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Помогают ли домашние средства от изжоги?

Домашних и альтернативных методов лечения изжоги очень много, каждый из них просто невозможно рассмотреть подробно. Объединяет их то, что ни российские, ни в международные рекомендации по лечению ГЭРБ не советуют их применять. Даже если некоторые из них, согласно личному опыту многих людей, облегчают чувство жжения, их не рекомендуют либо в связи с возможными побочными эффектами, либо из-за слабых доказательств их пользы. Рассмотрим несколько характерных примеров.

Что такое изжога

Изжогой называют ощущение жжения за грудиной. Ее обычная причина – гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При ней кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает его слизистую оболочку. Это происходит, если нижний сфинктер пищевода (круговая мышца, которая отделяет его от желудка) слишком расслаблен.

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Сода

Несомненно, сода помогает при изжоге: она нейтрализует кислоту желудочного сока. Обычно используют раствор половины чайной ложки вещества в стакане воды. Это средство дает лишь кратковременное облегчение. Врачи предупреждают, что вслед за ним изжога может усилиться.

У соды могут быть опасные побочные эффекты. Например, ученые описали случай, когда в результате многолетнего чрезмерного употребления соды пациент попал в больницу с нарастающими рвотой и диареей, а также с нарушением кислотно-щелочного баланса.

Молоко

Помимо народного опыта, о возможной эффективности молока лишь косвенно говорят некоторые исследования. В одном из них было показано, что потребление большого количества кальция с пищей (молоко – его важный источник) связано со снижением риска ГЭРБ у мужчин. Также есть предположение, что белки молока тоже могут обусловливать то, что оно облегчает изжогу. Однако твердой доказательной базы у этого народного метода нет.

С другой стороны, другие исследования, снова косвенно, указывают на то, что молоко может ухудшать изжогу. Это может быть связано с наличием в напитке жиров, которые способствуют рефлюксу.

Так ли безобидна обычная изжога

Когда повседневная жизнь – сплошные забеги на скорость, утром не хватает времени на завтрак, полноценный обед заменяют выпечка и кофе, а во время позднего ужина съедается двухдневная норма калорий – неудивительно, что появляется изжога.

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Растительные средства

Среди средств фитотерапии для лечения ГЭРБ чаще всего упоминают аптечную ромашку, солодку, имбирь. Небольшие исследования показали, что облегчить симптомы помогают препараты мирта, рожкового дерева, айвы. Однако ученые указывают, что действие лекарственных растений требует лучшего изучения. В настоящее время количество качественных работ по этой теме мало.

Предполагаются, что действие растительных средств связано с их противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также с положительным действием на защитный слизистый барьер желудка и усилением тонуса сфинктера пищевода.

Что действительно помогает от изжоги?

Возможно, употребление раствора соды раз в неделю не угробит ваше здоровье и даст некоторое облегчение. Однако это наверняка не тот метод, который поможет избавиться от изжоги надолго. Для максимально эффективного решения проблемы необходимо подходить к проблеме комплексно и использовать одобренные врачами методы.

Методы эти сравнительно просты. В первую очередь пациентам рекомендуют изменения в образе жизни.

Изменения образа жизни, которые помогают избавиться от изжоги

Если у вас избыточный вес, с ним нужно бороться.

Перестаньте курить и употреблять алкоголь.

Избегайте ситуаций, при которых повышается внутрибрюшное давление. К ним относится подъем тяжестей, ношение давящей одежды, поясов, корсетов и бандажей.

В питании нужно ограничить прием жирной пищи, кислых продуктов (помидоров, цитрусовых, кислых соков), газированных напитков, шоколада и кофе. Еда не должна быть очень холодной или очень горячей.

Есть желательно небольшими порциями и немного чаще, чем обычно. Однако в российских рекомендациях указывают, что эта рекомендация устарела.

Избегайте переедания.

Прекращайте есть за два часа до еды.

Спать лучше на подушке, чтобы голова была приподнята на 10-20 сантиметров.

При редкой – около двух раз в неделю – изжоге эти меры могут быть достаточным лечением в сочетании с приемом антацидных препаратов.

Лекарственная терапия

На начальных стадиях ГЭРБ пациентам назначают антациды (алюминия фосфат магния гидроксид) и алгинаты (альгинат натрия). Препараты первой группы нейтрализуют кислоту желудочного сока, второй – создают защитный барьер на поверхности желудка. Их принимают по мере надобности – при приступе изжоге, после еды или на ночь.

При частой изжоге врач может предложить курс лечение препаратами, которые снижают выработку кислоты в желудке – ингибиторами протонной помпы (омепразол) или, реже, блокаторами Н2-рецепторов (циметидин). В определенных случаях требуется их длительное применение.