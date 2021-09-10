Форекс компании, рейтинг

Все больше людей и компании со временем начинают интересовать брокерскими вложениями. Изучить и узнать все тонкости фондового рынка – очень трудоёмкая и долгая работа. Платформа traders-union позволяет определить выдающихся Форекс брокеров, узнать рейтинг Форекс компании. Эксперты компании уже больше 10 лет занимаются анализом и изучением брокерского рынка, тщательно рассматривают все комментарии клиентов.

Рейтинг МОФТ

Брокерские компании для повышения рейтинга в МОФТ всегда должны усовершенствовать свои сервисы и услуги. Это позволяет удержать и «обслуживать» клиентскую базу и даже расширить ее. В списке рейтингов возле каждого брокера стоит собственный средний бал. Брокерские компании оцениваются по 10 бальной системе. Что входит в 10 бальную шкалу:

Быстрота исполнения заявок,

Быстрота выдачи финансовых средств,

Стабильность торговых платформ,

Разновидность инвестиционных программ,

Работа технической поддержки,

Количество используемых торговых инструментов и т.д.

Как выбрать Форекс брокера?

Для инвестирования и торговли в Форекс, нужно изучить компании по следующим свойствам:

Срок действия в рынке – если камлания в протяжении долгой времени предлагает брокерские услуги на рынке, у него уже большая клиентская база. Работать с большой базой это ответственная работа, поэтому брокеры стремятся поддержать высокую репутацию.

Государственная лицензия- самым надежным и финансово независимым компаниям государство представляет лицензию.

Представительства компаний – понятно, что компании, которые имеют много офисов и представительств, обслуживают своих клиентов на высоком уровне. С годами поднимается спрос на онлайн брокерские услуги и понятно, что наличие офисов повышает лояльность и доверие компании.

Условия для торговли – для обслуживания клиентской базы брокерские компании предлагают бонусные и аукционные условия, другие – широкий набор торговых инструментов. Многие компании предлагают минимальные спреды.

Техподдержка – наверно один их важнейших факторов влияния на рейтинг компании. Надёжный Форекс брокер должен иметь качественную техподдержку, которая быстро и оперативно ответит на усе возникшие вопросы и быстро отреагирует на клиентские запросы.

Отзывы клиентов – отзывы говорят о многом и изучая отзывы и комментарии клиентов будущие трейдеры могут ориентировать и выбрать компанию у которой сервис и услуги в высоком уровне.

Рейтинг в МОФТ – рейтинг составляется на основе анализа, где предусматриваются соотношение с более чем 100 параметров. Окончательная позиция компании характеризует ее профессиональный уровень.