Просыпать соль бывает даже к удаче: разбираемся в тонкостях примет, связанных с этой приправой

Наверное, каждый человек иногда обращается к народным приметам и поверьям. Многие из них связаны с солью. Благодаря богатому жизненному опыту наших предков и народной мудрости мы можем узнать не только откуда взялись такие приметы, но и что каждая из них означает.

Белое богатство

В давние времена соль приравнивали к богатству. Добыча соли представляла собой трудоемкое занятие, для которого требовалось большое количество людей и много сил. Места по добыче соли постоянно подвергались нападениям бандитов, поэтому их приходилось охранять. Все это приводило к высокой стоимости продукта и его дефициту. Поэтому просыпанная в доме соль считалась плохой приметой.

Что говорят народные поверья о рассыпанной соли

Если вы просыпали соль в процессе готовки или уборки, это может повлечь за собой мелкие неприятности. Если человек был дома один, то ничего не произойдет.

Если же соль рассыпалась во время обеда, это может привести к ссоре с близкими людьми. Лучше некоторое время в разговорах не затрагивать спорные темы.

Если солонку вы опрокинули прямо в еду, это может оказаться предвестником измены. Просыпанная на пол соль предупреждает о проблемах с законом.

Хорошей приметой является, если соль вы рассыпали перед выходными. Это может быть к удаче. А вот если это произошло утром в понедельник – ждите неприятностей.

Если соль в вашем доме опрокинул кто-то другой, возможно, этот человек относится к вам негативно.

Почему нельзя давать соль в долг

Кристаллам соли свойственно впитывать энергетику человека, как хорошую, так и плохую. Поэтому, с учетом такого свойства соли, в долг ее давать нельзя. С ней вы можете отдать и часть своей жизненной силы.

Кроме того, с солью можно передать и свой негатив, нанеся вред человеку. Именно поэтому лучше возьмите за нее небольшую, чисто символическую плату. А вообще старайтесь ни у кого соль не просить. Лучше иметь ее в доме с запасом, тем более что сейчас она доступна каждому.