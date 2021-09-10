 

Филипп Киркоров готовится к роскошному юбилею: «В 55 ещё можно пошалить»

10.09.2021, 10:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Король поп-сцены Филипп Киркоров будет праздновать свой юбилей в конце апреля 2022 года. Но уже сейчас певец готовится к этому событию.
Поп-звезда отмечает: «Очень нравится мне цифра – 55, а 60 – это уже пенсионный возраст. 55 – это рок-н-ролл, танцы, еще можно пошалить».
Уже сейчас Киркоров думает о том, чтобы в этот день устроить дорогостоящее шоу. На праздновании юбилея будут представлены новые образы одних из самых дорогих брендов Dolce&Gabbana. Подбирать костюмы артист отправился на показ модного бренда в Венецию. Король эстрады уже давно пользуется услугами дизайнеров. Ранее Доменико Дольче и Стефано Габбана подготовили наряд стоимостью 35 млн руб. для съемок клипа «Романы».

В Италии певец обновил наряды не только для себя, но и для детей — Аллы-Виктории и Мартина. Пока король эстрады был в поездке, наследники пошли в школу. Мартин учится в 3 классе, а Алла-Виктория — в 4-м.

По словам Киркорова, дети его очень радуют, ведь у них есть стремление учиться, они тянутся к знаниям.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Лидию Федосееву-Шукшину не выпускает из квартиры собственная дочь

20.05 / Бездельники и тунеядцы – Личное мнение

08.03 / Мнение: Рубль отвязался от нефти?

10.05 / МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против Гитлера за срыв 4 посевных и 5 уборочных

25.04 / Мнение: Петров, Боширов и Росатом: разгадка чешского скандала

03.06 / Мнение: 3-й китайский авианосец. Июнь 2021

23.02 / Замерзших жителей Хьюстона обманом заманили на флешмоб в поддержку Байдена

27.04 / Поездка на тракторе и общение с овцами: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ферму в Литтл-Стейнтоне

08.12 / Что произошло за ночь 8 декабря

09.12 / Актриса Мирослава Карпович раскрыла секрет счасться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика