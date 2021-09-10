Филипп Киркоров готовится к роскошному юбилею: «В 55 ещё можно пошалить»

Король поп-сцены Филипп Киркоров будет праздновать свой юбилей в конце апреля 2022 года. Но уже сейчас певец готовится к этому событию.

Поп-звезда отмечает: «Очень нравится мне цифра – 55, а 60 – это уже пенсионный возраст. 55 – это рок-н-ролл, танцы, еще можно пошалить».

Уже сейчас Киркоров думает о том, чтобы в этот день устроить дорогостоящее шоу. На праздновании юбилея будут представлены новые образы одних из самых дорогих брендов Dolce&Gabbana. Подбирать костюмы артист отправился на показ модного бренда в Венецию. Король эстрады уже давно пользуется услугами дизайнеров. Ранее Доменико Дольче и Стефано Габбана подготовили наряд стоимостью 35 млн руб. для съемок клипа «Романы».

В Италии певец обновил наряды не только для себя, но и для детей — Аллы-Виктории и Мартина. Пока король эстрады был в поездке, наследники пошли в школу. Мартин учится в 3 классе, а Алла-Виктория — в 4-м.

По словам Киркорова, дети его очень радуют, ведь у них есть стремление учиться, они тянутся к знаниям.

Источник: www.kp.ru