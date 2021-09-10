 

В Кремле сожалеют о поддержке Лукашенко – экс-замминистра энергетики РФ

10.09.2021, 10:00, Разное
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По словам экс-замминистра энергетики, Владимир Путин устал от своего белорусского коллеги и хотел бы избавиться от него, однако президент России не может поддержать протестные настроения в Белоруссии. Милов считает, что в Кремле осознают, что совершили ошибку, встав на сторону Александра Лукашенко. Мол, это не принесло Москве никакой выгоды, лишь появилась некоторая русофобия в соседней стране.

Милов заметил, что Лукашенко пользуется Путиным, оказавшемся в сложной ситуации. По мнению бывшего замминистра, президент Белоруссии понимает, что его российский коллега не допустит революцию и появление другого лидера в республике, поскольку в таком случае может быть объявлен иной курс, а любые объединения с РФ – проигнорированы.

По словам политика, в прошлом году Москву устраивало, что Виктор Бабарико станет новым президентом Белоруссии, поскольку банкир – очень понятный для Кремля партнер. Но после событий, которые произошли летом 2020-го, любой новоиспеченный белорусский лидер будет вынужден считаться с народом. Путин же хочет номинального руководителя соседней республики, считает Милов.

Напомним, накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по всем 28 дорожным картам по интеграции России и Белоруссии. Какие экономические нововведения ожидаются в рамках Союзного государства, ранее писали “Дни.ру”.



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