 

“Такого в Украине никто не делал вообще!” Monatik презентовал клип на песню “С.О.В.А”. Видео

10.09.2021, 9:44, Новости дня
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По словам Monatik, главная идея и песни, и клипа – перестать разочаровываться в людях и стать сильнее собственных эмоций. Об этом 35-летний певец написал в своем Instagram-аккаунте.

“Со временем понимаешь, что самое большое счастье в жизни – это люди… Самое большое разочарование, как ни странно, тоже они… Могут возвысить, вдохновить любовью, словами, взглядом… И в то же время унизить, забить в угол и мигом испортить внутренний мир. […] Большая сила человека и стать сильнее всего этого – главный идейный путь песни. Она вызвана эмоциями вторыми, эмоциями разочарования. Такие песни тоже нужны, чтобы запечатлеть, запомнить и становиться сильнее”, – считает Monatik.

Клип создан в формате трехмерной компьютерной анимации. Его автор – украинский иллюстратор Ells Wake. Менее чем за сутки после презентации у видео больше 237 тыс. просмотров.

“Гениальная работа! Какой титанический труд сюда вложен, идеи – восторг! Такого в Украине я не видела, чтобы кто-то вообще из артистов делал, браво!” – оставила свой комментарий под видео monajuliys.

ВИДЕОВидео: MONATIK / YouTube
Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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