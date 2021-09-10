 

“Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит”. Лопес показала фигуру и лицо крупным планом

10.09.2021, 9:44, Новости дня
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На снимках лицо певицы показано крупным планом.

Back on the block, – написала она. Это название американского композитора Куинси Джонса. Буквально переводится как “Назад на блок”.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

“Ей действительно за 50? Она потрясающе выглядит!” – прокомментировал подписчик eduardo_bernuil

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина “Стриптизерши”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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