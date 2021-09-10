Трагедия Бабьего Яра вошла топ-5 значимых составляющих национальной памяти Украины. Соцопрос

Исследование проводилось в июне 2021 года через систему быстрых онлайн-опросов Gradus. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Выборка повторяла структуру населения городов размером более 50 тыс. человек по возрасту, полу, региону и размеру населенного пункта. Теоретическая погрешность не превышает 2,8%.

“Для меня очень важным открытием исследования стали ответы людей на вопрос о том, какие события они считают значимыми для истории своей страны. В топ-15 на пятом месте оказалась трагедия Бабьего Яра. Выше нее Чернобыльская катастрофа, Голодомор, Вторая мировая война и объявление независимости, то есть самые медийные темы, которые широко освещались на протяжении многих лет. Я считаю, что это очень высокий уровень интеграции события в национальное сознание”, – рассказала глава Gradus Евгения Близнюк.

27 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр в Киеве начались расстрелы заключенных евреев из лагеря для военнопленных на улицах Казарменной и Керосинной. Оккупационные власти распорядились всем евреям города 29 сентября в 8.00 явиться на точку сбора с документами, деньгами и одеждой. Всего за два дня, 29-го и 30 сентября, нацисты убили свыше 33 тыс. евреев.

Казни в Бабьем Яру продолжались до 1943 года. Там расстреляли пять таборов ромов, около сотни матросов Днепровского отряда Пинской военной флотилии, свыше 620 членов Организации украинских националистов, пациентов психиатрической больницы, тысячи военнопленных. До сих пор нет точных данных о количестве жертв расправы. Разные источники называют цифры от 90 тыс. до 100 тыс. человек за весь период оккупации.

Опрос показал, что городское население Украины в целом осведомлено о событиях в Бабьем Яру. Девять из 10 человек знают о трагедии. При этом хорошо осведомлены 44%, еще 46% респондентов что-то слышали о ней.

Скриншот предоставлен Gradus Research

Трагедия ассоциируется преимущественно с массовым уничтожением евреев. Такой ответ дали 54% опрошенных. Исследователи предложили ряд утверждений на выбор участников, при этом можно было выбрать несколько вариантов ответов. 51% назвали Бабий Яр местом преступлений нацизма, 48% трагедией мирового масштаба и преступлением против человечества, 43% указали, что это место массового уничтожения представителей разных национальностей (ромов, евреев, украинцев).

“События в Бабьем Яру воспринимаются как преступление глобального масштаба и массовое уничтожение людей, прежде всего евреев. Мне кажется, что 43% ответов об уничтожении людей разной национальности говорят о том, что в массовом сознании трагедия запечатлена адекватно”, – прокомментировала Близнюк.

Скриншот предоставлен Gradus Research

Участники опроса также продемонстрировали осведомленность о Холокосте: 58% – много слышали, 33% – что-то слышали об этих событиях.

Скриншот предоставлен Gradus Research

“Мы видим неуверенность украинцев в своих знаниях истории. Хорошо понимают, что произошло люди, которые интересуются темой. Ответ “кое-что знаю” мы сформулировали для людей, которые встречают упоминание темы в контексте новостей или других источников, но не фокусируются на ней специально”, – пояснила социолог.

Мемориал Бабий Яр в Киеве. Фото: Babyn Yar Holocaust Memorial Center / Facebook

События Холокоста коснулись непосредственно 18% семей или знакомых участников опроса.

“Обратите внимание, 87% относятся к событию как трагедии. График рядом говорит, она непосредственно коснулась семей респондентов (6%) или членов семей друзей и близких (12%). То есть 70% считают произошедшее трагедией, хотя их лично данные события не коснулись. Это означает, что в украинском обществе достаточно высокий уровень сопричастности и сочувствия”, – отметила социолог.

Что касается личного отношения к данным событиям, то 76% людей отметили, что это трагедия, повторения которой нельзя допускать. 11% считают, что ее нужно оставить в прошлом. 2% отметили, что их это не затрагивает.

Скриншот предоставлен Gradus Research

Опрос показал, что трагедия Бабьего Яра вошла в пятерку значимых событий для национальной памяти украинцев.

60% респондентов отнесли к наиболее важным в истории Украины аварию на Чернобыльской АЭС, 53% – Голодомор, 49% – Вторую мировую войну, 46% – провозглашение независимости Украины и 44% – трагедию в Бабьем Яру.

Скриншот предоставлен Gradus Research

“Когда мы получили данные результаты, я проконсультировалась с социальными психологами. У меня вызвал интерес тот факт, что Революция достоинства, война с РФ, аннексия Крыма, то есть события сегодняшнего дня, оказались в этом списке ниже, чем события давние. Мне пояснили, что это закономерные тенденции: свежие травмы обычно вытесняются на второй план, потому что на них больно смотреть, о них больно говорить. А о событиях, которые относятся к жизни предыдущих поколений, говорить проще. Второй момент, на который мы обратили внимание, – достаточно высокий уровень знаний о событиях среди молодых людей. Это, скорее всего, результат того, что информация о трагедии Бабьего Яра включена в учебники истории”, – подчеркнула Близнюк.

Георгий Касьянов, доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории НАН Украины:

Опрос направлен на формирование восприятия Холокоста, как части национальной памяти, на конструирование ее инклюзивной версии, когда граждане независимо от национальности воспринимают Шоа как свою трагедию, общую для всех граждан Украины.

Меня немного удивила цифра 90% знающих, что такое Холокост. Правда, спрашивая, социологи сразу давали и варианты ответов. Возможно, получили бы другой результат, если бы не было подсказки. Ведь многие киевляне в действительности не знают даже, где расположен Бабий Яр и чем он известен. Помню, лет десять назад я ходил там и спрашивал людей. Они гуляли аккурат по месту расстрела и даже не предполагали, где находятся.

Есть ли в Украине желание забыть трагедию? Человек по своей природе не настроен все время думать о плохом, о том, как уничтожали людей. Рассчитывать на то, что украинцы будут каждый день об этом думать, переживать и сострадать, не стоит. Событие должно быть зафиксировано на уровне официальной политики, и тогда люди будут к нему возвращаться время от времени в памятные даты.

Историческая память – это не то, о чем человек все время беспокоится и о чем постоянно переживает. Например, к событиям Голодомора мы обращаемся в день памяти, а все остальное время о нем говорят и думают в основном специалисты. Чтобы Холокост также воспринимался как неотъемлемая часть украинской истории, нужна широкая система мер, связанная в том числе и с образованием о Холокосте в учебных заведениях.

По этой же причине нужен и мемориальный комплекс с серьезной исследовательской составляющей. В этом направлении уже немало сделано международным мемориальным центром Бабий яр: восстановлены имена убитых евреев, произведена реконструкция мест расстрелов, установлены новые памятные знаки, инсталляции, проведен первый за тридцать лет социологический опрос о Холокосте в Украине. Конечно, явление такого масштаба нужно серьезно и системно исследовать и напоминать людям о трагедии Бабьего Яра, так, чтобы память о нем была органичной частью украинской исторической памяти.

В настоящее время на территории Бабьего Яра ведутся работы по созданию мемориала. Участники опроса отметили, что они хотели бы видеть его экспозицию интерактивной (50%), современной (38%), инновационной (27%) и художественной (24%).

Скриншот предоставлен Gradus Research

При этом люди убеждены, что на территории мемориала и рядом с ним не должно быть места для пикников, новостроек, спортивных объектов, кафе и ресторанов.

Скриншот предоставлен Gradus Research

Тогда мемориал сможет стать еще одним туристическим магнитом Киева. Такой ответ дали 45% респондентов, 21% сомневаются в туристической привлекательности мемориального комплекса. Остальные участники опроса не определились со своей точкой зрения.

Скриншот предоставлен Gradus Research

Преимущественное большинство респондентов подчеркнули, что финансироваться создание мемориала должно за счет спонсоров и общественных организаций в партнерстве или под контролем государства – 56%. Еще 23% считают, что строительство должно вестись за бюджетные средства. Остальные не смогли определиться.

Скриншот предоставлен Gradus Research

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