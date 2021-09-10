ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана, созданное талибами

По его словам, “это не похоже на всеохватывающее и представительное формирование с точки зрения богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана, которое мы надеялись увидеть и которое Талибан обещал”.

Он также выразил опасения в отношении временного правительства талибов, в которое входят люди, подпадающие под санкции Организации Объединенных Наций и разыскиваемые Соединенными Штатами.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, в свою очередь, заявил, что финансовая поддержка нового правительства зависит от соблюдения талибами основных свобод граждан.

По его словам, в ЕС “очень внимательно смотрят, как новое правительство ведет себя, прежде чем приступить к делу”.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.

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