 

Мнение: День танкиста

10.09.2021, 9:40, Разное
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Традиционно во второе воскресенье сентября танкисты (и не только танкисты)  празднуют День танкиста. Впрочем, празднование начинается уже накануне.

В этом году не смогу пойти в училище на празднование Дня танкиста. Потому что мое появление в КВТККУ может быть расценено предвыборной агитацией, а агитация на территории воинских частей и военных училищ запрещена.

Но накануне Дня танкиста вспомнились курсантские и офицерские годы. И захотелось спеть… Не судите строго, что порой и в аккорды не попадаю, и несколько раз сфальшивил… Давно не брал в руки гитару.

В общем, всех танкистов – с наступающим нашим днем!

На снимке: 1983 год, осень, 3 курс, 19 лет

Источник: Ирек Муртазин



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