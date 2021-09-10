 

Пенсионеров, получающих деньги из-за рубежа, признают иноагентами и лишат социальных выплат

10.09.2021, 9:31, Разное
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В Государственную думу внесён законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство. В соответствии с документом, для снижения нагрузки на бюджет будут приняты меры по прекращению социальных выплат лицам, достигнувшим 60 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин), в случае если он в течение двух лет получали денежные средства из-за рубежа.

Законодатели уточняют, что учитываются как социальные выплаты при имеющемся гражданстве другого государства, так и переводы через международные платёжные системы. Если такие факты будут зафиксированы, пенсионеры будут признаны иностранными агентами и лишатся право получать пенсию в течение двух лет со дня получения денежных средств.

«Пенсионеры – уязвимая категория граждан, которая путём получения таких траншей из-за границы может разочароваться в своём государстве. Однако запретить, например, детям, работающим в условной Канаде или Великобритании, переводить деньги пожилым родителям мы не можем и не имеем права. С другой стороны нужно определиться, ты любишь Родину или получаешь иностранное финансирование. Если второй вариант, то не надо создавать лишнюю нагрузку на бюджет. В отношении признании пенсионеров иностранными агентами тоже всё довольно прозрачно. Нам часто пишут люди, почему один круг лиц, финансируемый из-за рубежа признан законом иноагентами, а другие граждане – нет. Теперь эта несправедливость устранена», – пояснил депутат Константин Тарасов.

Парламентарии оставили возможность для граждан пенсионного возраста оспорить решение о присвоении статуса иностранного агента в суде, а также добиться его пересмотра при отсутствии переводов из-за рубежа после истечения двухлетнего периода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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