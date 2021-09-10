 

МИД анонсировал вывоз из Афганистана иностранных членов семей граждан России

10.09.2021, 9:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНовый вывозной рейс из Афганистана будет организован не только для граждан России, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались, в первую очередь, на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан. В настоящее время МИД РФ во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство», – сказал Волынкин, передает РИА «Новости».

По его словам, в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября. При этом ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что всего на выезд в Россию поступили заявки от более чем 1 тыс. афганцев – в том числе обладателей гражданства России, а также студентов, обучающихся в российских вузах. Как отметил посол, для вывоза всех желающих может быть организован не один, а несколько рейсов.

Ранее некоторые афганцы – обладатели паспортов Российской Федерации заявляли, что им при отъезде из Афганистана не разрешили взять с собой членов семей, не имеющих российского гражданства, поэтому они вынуждены были остаться.

В августе  подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистана россиян. Кроме того, афганская диаспора получила согласие властей РФ на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.



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