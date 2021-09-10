Транспортный шум связали с увеличением риска деменции



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Шум – важная угроза здоровью

Шум транспорта – один из важнейших факторов окружающей среды, опасных для здоровья. Ученые считают, что в Европе только загрязнение воздуха наносит больший ущерб. Более четверти населения Европы подвергается воздействию шума с уровнем выше максимальной рекомендованной громкости в 55 децибел.

Исследования связывали воздействие шума транспорта с риском различных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, ожирение и сахарный диабет. Ученые предполагают, что шум способствует выбросу гормонов стресса, которые влияют на различные функции организма.

Ночной шум приводит к ухудшению качества сна. В экспериментах он был связан с нарушениями работы сосудов, увеличением оксидативного стресса, проблемами со стороны эндокринной системы и системным воспалением. Все эти факторы связаны с риском развития деменции, в частности, болезни Альцгеймера.

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Многие исследования о связи шума с риском деменции, проведенные ранее, были низкого качества. Поэтому ученые из Дании решили уточнить, насколько серьезна эта связь.

Что показало новое исследование

Авторы новой научной работы, которая опубликована в The BMJ, проанализировали связь между длительным воздействие транспортного шума и риском деменции на примере двух миллионов человек старше 60 лет, проживавших в Дании с 2004 по 2017 год. Они оценили степень шума дорожного движения и поездов в районах, где проживали люди, которых включили в исследования. Далее они проверили, как часто у тех развивалась деменция в течение 8,5 лет.

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Ученые сравнили, как часто развивается деменция у людей, на которых воздействует шум наибольшего и наименьшего (менее 40 децибел) уровня.

Оказалось, что десятилетний риск развития болезни Альцгеймера был выше на 27% при транспортном шуме в 55 децибел и на 24% выше при шуме в 50 децибел. С увеличением вероятности развития сосудистой деменции был связан только шум дорожного движения, но не поездов.

При рассчетах ученые учли наличие иных факторов, способных повлиять на риск развития деменции у участников исследования. Поскольку речь идет о наблюдательном исследовании, полученные данные не доказывают, что именно шум увеличил риск деменции у респондентов — подобного рода изыскания все же могут упускать некоторые важные факторы. Однако сильными сторонами работы были большая выборка и длительный период наблюдений.

Ученые считают, что если будущие исследования подтвердят описанный эффект шума, борьба с ним имеет все шансы стать важной частью профилактики деменции.