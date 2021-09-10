Всегда утонченная и стильная: 9 нарядов, в которых Николь Кидман блистала на ковровых дорожках за последние 30 лет

Николь Кидман — не только талантливая актриса, но также и невероятно красивая женщина с утонченным вкусом. Для многих дам она является настоящей иконой стиля. Вспоминаем самые эффектные образы красотки.

Лимонное платье

В таком наряде она предстала 24 марта 1997 года на церемонии вручения престижной кинопремии «Оскар». Компанию Николь составил тогдашний муж актер Том Круз. Но если он выбрал традиционный брючный костюм, то Кидман затмила всех присутствующих своим сногсшибательным облегающим платьем.

Полупрозрачное платье

В блистательном, в прямом смысле этого слова, платье появилась Николь в Метрополитен-музее 28 апреля 2003 года. Наряд от “Гуччи” весьма, кстати, соблазнительный из-за полупрозрачных вставок. Из украшений актриса выбрала серьги с бриллиантами.

Голубое платье

А это уже наряд от дома мод “Шанель”. Как мы видим, Николь обожает обтягивающие платья, которые подчеркивают ее точеную фигурку. В таком образе звезду можно было увидеть 29 февраля 2004 года на церемонии вручения «Оскара».

Леди в красном

Один из самых эффектных выходов Николь состоялся 25 февраля 2007 года тоже на «Оскаре». Актриса потрясла всех образом в красном платье со шлейфом. Это наряд от Balenciaga. Удивительно, что пять лет назад в одном из интервью знаменитость призналась о неоднозначном отношении журналистов к этому платью. Фотографам оно не понравилось, поскольку сливалось с красной ковровой дорожкой.

Светская львица

В таком наряде Николь прибыла на ипподром Флемингтон в Швейцарии 3 ноября 2012 года. Такой образ был выбран неспроста, ведь приблизительно так по дресс-коду должны наряжаться дамы, которые пришли на скачки. Шляпа — обязательный аксессуар.

Платье с птицей

22 ноября 2015 года на церемонии вручения премии Evening Standard Theatre Awards в Old Vic Theater артистка предстала в платье от Александра Маккуина. Оно относительно строгое, но необычного дизайна — с красивой птицей спереди.

Платье с бабочками

3 апреля 2016 года в таком платье от Александра Маккуина актриса появилась на одной из музыкальных премий. С одной стороны — наряд в деловом стиле, но с другой, образ получается более романтичным и легкомысленным за счет полупрозрачных вставок и декора в виде бабочек.

Платье с разрезом

11 декабря 2016 года на Critics ‘Choice Awards Николь решила прийти в черном платье без декора. Интересный дизайн получился за счет топа и юбки с глубоким разрезом. Из украшений — серьги, кольца и браслет.

Вся в зеленом

29 января 2017 года на премии Гильдии киноактеров знаменитость облачилась в наряд с блестками и перьями зеленого цвета. Это платье от бренда “Гуччи”.