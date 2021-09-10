Дандыкин: Россия сделала большой прорыв в создании БПЛА

Василий Дандыкин, известный военный эксперт, прокомментировал российский беспилотник «Хищник». ПО мнению специалиста, РФ сделала большой прорыв в создании БПЛА, поскольку новейшая разработка имеет невероятные характеристики.

Василий Дандыкин считает российский беспилотник «Хищник» одним из лучших в мире. Сегодня РФ занимает передовые позиции по созданию БПЛА. В последней разработке отечественных ученых беспилотный летательный аппарат получил большой прорыв в огневой мощи. «Хищник» способен не только вести наблюдение за противником, но и поражать сложные цели. БПЛА отлично показал себя на учениях, а искусственный интеллект, который отвечает за навигацию и работу всех модулей, значительно упростил работу оператора.

Не стоит забывать о российском БПЛА «Охотник». Боевой дрон не уступает по характеристикам американским аналогам, а также он способен работать в паре с истребителем СУ-57. Василий Дандыкин напомнил, что создание БПЛА началось еще во времена СССР. Все же те разработки были частично утрачены, поэтому российским ученым приходиться заново конструировать эффективное оружие.

Источник: nation-news.ru