Скандалы: Схемы рейдерского захвата

В Тюменской области имущество колхоза СПК «Ембаевский» по подложным документам переписали на компанию-«двойника» с похожим названием

Прошлым летом, во время «прямой линии» Президента России Владимира Путина настоящим «хитом» стал вопрос о том, почему в России картошка стоит дороже импортных бананов. На первый взгляд такое положение вещей выглядит абсурдно. Однако рейдерские захваты земель спекулянтами получают все большее распространение и подрывают сельское хозяйство страны. Безнаказанность рейдеров и тщетные попытки фермеров добиться справедливости приводят к тому, что на свет появляются все более наглые «схемы» отъема земель у законных собственников.

Например, в Тюменской области имущество, единственного оставшегося колхоза в России – СПК «Ембаевский» по подложным документам оказалось переписано на компанию-«двойника» с похожим названием. О предыстории и перспективах этого резонансного дела читайте в нашем материале.

Во время «перестройки» было много разговоров о том, что нужно вернуть земле «хозяина» и возродить фермерское хозяйство в России, уничтоженное большевиками. Теория состояла в том, что трудолюбивые фермеры, получив в собственность землю, начнут работать как в Голландии и в стране наступит продуктовое изобилие.

В начале 90-ых годов в России начались рыночные реформы и в ряды фермерского движения стали вливаться наиболее решительные «пионеры» новой эпохи. Так, в Тюменской области работники совхоза «Ембаевский» Виктор Бородулин, Александр Цинн, Леонид Михайлин и Виктор Гейворонский рискнули создать свои фермерские хозяйства, земли фермерам выделили самые невыгодные для совхоза, с точки зрения логистики и охраны, непосредственно у городской черты. Мало кто верил в успех предприятия, но трудолюбие фермеров привело к феноменальным результатам – в «нулевые годы» они поставляли около 40% картофеля и овощей на рынок сельхоз продукции региона. Казалось, что голландская сказка воплотилась и на тюменских просторах.

Однако какая же русская сказка без Кащея, Соловья-разбойника и прочей нечисти? В «нулевых» годах цена на нефть росла как на дрожжах и вполне закономерно, что в столице нефтяного края Тюмени созрели планы расширения города. Расположенные рядом с городом земли взлетели в цене. И на мирных землепашцев налетело рейдерское «воронье», которое хитростью, угрозами и обманом стало завладевать землями фермеров. Планов пахать у рейдеров не бывает изначально. Поэтому «отжатые» у тружеников земли зарастают бурьяном и коноплей. Картофель и овощи теперь приходится приобретать у спекулянтов-перекупщиков из южных республик. Схема «раскулачивания» сельхозпроизводителей по-капиталистически тиражируется в масштабах страны и наносит громадный ущерб продовольственной безопасности страны. Рассмотрим один «тюменский кейс» более подробно, чтобы разобраться в деталях схем захвата сельскохозяйственных земель.

Схема «подложных пайщиков»

В знаменитой саге о «Крестном отце» правой рукой дона Корлеоне был вовсе не боевик с автоматом «Томпсон» наперевес, а «консальери» – адвокат Том Хейган. Боевики мафии запугивают своих жертв, но именно искусный юрист придает видимость законности захвату чужой собственности. В сочетании с коррумпированием правоохранителей и судей технология позволяет небольшой сплоченной группе злоумышленников брать под свой контроль привлекательные активы, а законных собственников оставлять у разбитого корыта.

Отработанные американскими гангстерами рейдерские приемы в России находят своих последователей. С подобными технологиями и пришлось столкнуться Виктору Бородулину и другим «пионерам» фермерского движения Тюменской области.

Юридическая фирма «Комфорт» создавалась адвокатом Рафаилем Рахматуллиным с целью скупки земельных паев и последующей их продажи. Сельским хозяйством адвокат Рафаиль Рахматуллин, в прошлом майор тюменского ОБЭПа, заниматься не собирался. Он уговорил одну из пайщиц общества Л.А.Пономареву продать ему свой надел 8 гектар за 50 тысяч рублей. Таким образом Рафаиль Рахматуллин получил право голоса в ТОО «Ембаевское». По закону, Пономарева даже если собиралась продать землю, то должна была сначала предложить это сделать другим пайщикам общества, а потом уже искать покупателя на стороне (в том случае, если не удастся сойтись с ними в цене). Однако в нарушение процедуры и во многом по наивности Пономарева, что называется, предпочла «синицу в руках журавлю в небе». Пономарева получила от Рахматуллина «живые» деньги и была бы рада забыть об этой сделке. Однако у Рафаиля Рахматуллина были более грандиозные планы. Без ведома Пономаревой он внес ее в состав учредителей «Комфорта» с долей в 5%, которая, якобы, была внесена тем самым земельным наделом. И теперь уже на правах «пайщика» ТОО «Ембаевское» фирма «Комфорт» могла легально участвовать в собраниях пайщиков общества. С этого момента началась скупка «Комфортом» долей других пайщиков. В первую очередь, дельцы нацелились на пожилых собственников, которым было сложно самим обрабатывать свои наделы и разбираться в юридических тонкостях предлагаемых им сделок.

Говоря юридическим языком, все эти сделки были ничтожными, поскольку Пономарева никогда не давала согласия становиться соучредителем ООО «Комфорт», а ее подпись в учредительных документах фирмы была подделана. Это подтвердила в ходе следствия сама Пономарева. Имеются также данные почерковедческой экспертизы, сделанной в Тюменском отделе экспертно-криминалистического центра ГУВД по Тюменской области от 27 октября 2009 года. Однако тюменская Фемида в упор не замечает этих фактов.

Делаем вывод: Рафаиль Рахматуллин творчески развил технологию подложных пайщиков, выведя на сцену нового персонажа по имени Гумер Юсупов. Совершенно неожиданно он оказался в числе пайщиков «Ембаевского», хотя в совхозе никогда не трудился и в списках на приватизацию в 1991 году его не было. Но интересный факт состоит в том, что его дочь работала помощником регистратора в Регистрационной палате. В результате каких бюрократических чудес он стал владельцем 1 га земли «Ембаевского» до сих пор остается загадкой. А дальше, что называется, следите за руками. Рахматуллин подал на Юсупова в суд, с требованием вернуть ему некий долг Юсупова его земельным паем. И Тюменский областной суд это требование удовлетворил. Обращение Рафаиля Рахматуллина в суд было обосновано тем, что при переходе права собственности на основании судебного акта управление Росреестра было обязано зарегистрировать такую сделку в силу обязательности судебного акта, а какая-либо иная сделка, связанная с возвратом денежных средств путем передачи земельного пая не пайщику была обречена на провал.

«Черный пиар» и бездействие Фемиды

Еще одна технология, заимствованная российскими рейдерами из голливудских боевиков – это организация «черного пиара» против своих жертв. Наиболее активное сопротивление рейдерскому захвату оказал Виктор Бородулин и его семья, которые являются основными пайщиками СПК «Ембаевское». Поэтому Бородулины стали объектом целой спецоперации, которая известна в области как «страусиное дело».

Какова была коммерческая цель организации страусиной фермы юридической компанией «Комфорт» – тайна покрытая мраком. Однако, когда тушки страусов были обнаружены со следами пуль, то обвинения в «расстреле» страусов почему-то были выдвинуты против сына Виктора Бородулина. Однако через полгода все же удалось доказать, что правоохранители взяли ложный «след». В ночь «расстрела» страусов сын Виктора Бородулина был далеко от места происшествия. А страусы, судя по всему, погибли от того, что юристы из фирмы «Комфорт» не ухаживали за птицами, которые не выдержали мороза минус 36 градусов. Креативная идея застрелить страусов и «перевести стрелки» на Бородулиных, можно предположить, посетила кого-то из их «доброжелателей». Но после того, как следователям не удалось отправить на нары сына Виктора Бородулина интерес к расследованию «страусиного дела» у них почему-то пропал.

Эта скандальная история помимо психологического давления на Бородулиных также преследовала своей целью их дискредитацию в глазах общественности. Одно дело, когда с ООО «Комфорт» ведут борьбу честные труженики, и другое дело представить их живодерами и «убийцами страусов». Даже после снятия обвинений организаторы кампании «черного пиара» рассчитывали на то, что «осадочек» останется.

При внимательном рассмотрении «страусиное дело» больше бросает тень на правоохранителей Тюменской области. Шитое белое нитками абсурдное обвинение – худшая реклама для тюменских «следаков». Но рейдеры заинтересованы в том, чтобы запятнать репутацию правоохранительных органов и судей. Иначе с ними будет сложно «сотрудничать» и манипулировать правосудием в своих интересах. Крупная рыба ловится в мутной воде. И рейдеры стараются максимально взбаламутить воду в Тюменской области, замести следы и запутать наблюдателей.

Однако на федеральном уровне ведется работа по очищению правоохранительных органов от коррупционеров. На всю страну прогремела история с «золотыми унитазами» начальника ГИБДД Ставропольского края. Но и в Тюменской области ведутся служебные проверки из-за многочисленных обращений жертв произвола в вышестоящие инстанции, а бывший начальник областного УМВД Юрий Алтынов был и вовсе задержан 21 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки. Однако судя по новостям о том, что Алтынову суд уменьшил штраф на 1 миллион рублей, чистка рядов в силовых органах в Тюменской области ведется недостаточно жестко и последовательно. Возможно поэтому дельцы осмелели и решились провернуть «схему» по отъему земель настолько явно жульническую, что федеральный центр не сможет остаться в стороне от столь резонансного нарушения прав собственников земель.

Как компания-«двойник» стала «собственником» имущества

В заявлении Ираиды Бородулиной (одной из участников СПК «Ембаевский») на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина подробно излагается механизм присвоения имущества СПК «Ембаевский» компанией-двойником ЗАО СХП «Ембаевский», которое оказалось в реестре кредиторов компании-оригинала. Уставной капитал «двойника» был образован за счет внесения имущества СПК «Ембаевский» в уставной капитал ЗАО СХП «Ембаевское» и составил 80 миллионов рублей.

Пикантность ситуации заключается в том, что как пишет в своем заявлении Ираида Бородулина: «Никакого Решения о создании ЗАО СХП «Ембаевское» (ИНН: 7224041380) я как участник СПК «Ембаевский» не принимала, более того даже не знала о существовании данного предприятия до настоящего времени, а тем более о наличии долгов перед данной организацией».

Ни Ираида Бородулина, ни другие участники СПК «Ембаевский» каких-либо уведомлений о создании общества, либо внесении в уставной капитал какого-либо общества имущества на сумму 80 млн рублей не получали.

Однако, мало того, что они поневоле стали «создателями» ЗАО СХП «Ембаевское», но еще и оказались ему должны. А, по сути дела, с помощью фирмы-«двойника» имущество СПК «Ембаевский» было переписано на новую компанию.

Следует отметить, что имущество, на которое претендуют рейдеры, весьма значительное. В свое время, Постановлением Главы Тюменского района Тюменской области №566 от 2-го февраля 1992 года в коллективно-долевую собственность КСХП «Ембаевское» было передано 6161 га земли сельскохозяйственного назначения, 1166 га в бессрочное (постоянное) пользование.

Для вывода из бессрочного пользования земельного участка 1166 га и оформления его в собственность Б.Х. Хайрулин, И.М. Тляшев, Р.М.Камалов, М.Х. Хайрулин, Камалов А.Х. предприняли ряд незаконных действий, воспользовавшись услугами ООО «Контакт-Р» (ОГРН:1127232017450) директором которого является Руслан Насыров. В частности, 25% земельных участков перешли в собственность данной организации.

Исходя из того факта, что совокупная стоимость земельных участков составляет более 2 млрд рублей (это подтверждается сведениями из ЕГРП), можно путем несложных математических вычислений прийти к выводу, что за оформление земельных участков ООО «Контакт-Р» под руководством Руслана Насырова получило более 500 млн рублей в качестве «вознаграждения». Работа с «отжимом» имущества, как видим, прибыльное занятие в условиях бездействия правоохранительной системы Тюменской области.

Семья Бородулиных долгие годы вела упорную борьбу с рейдерами и теперь полна решимости вернуть похищенные у них более 6000 Га земли и возобновить успешное производство столь необходимой области сельхозпродукции. Валерий Бородулин возглавлял Агросоюз в тот период, когда глава Москвы был губернатором области. Мэр столицы хорошо знал семью Бородулиных, ценил их вклад в развитие региона, поскольку СПК «Ембаевский» был лидером в Тюменской области. Помимо семьи Бородулиных от действий рейдеров пострадали собственники предприятий «Лэнни», ООО «Агро-Овощ», ООО «Агро-Сиб-Альянс» и другие фермерские хозяйства.

Вместо эпилога

Между тем, городские застройщики не могут приступить к реализации планов расширения города, поскольку тяжба между Виктором Бородулиным и ООО «Комфорт» продолжается. Бородулин не сдается и намерен отстаивать свою правоту. Он организовал хозяйство, которое кормило почти половину Тюменской области, но ему мешают заниматься своим делом. А какую пользу региону принесло ООО «Комфорт», кроме как многочисленные, долгосрочные судебные тяжбы, в судах всех уровней? После скупки паев всеми правдами и неправдами сельское производство пришло в упадок. В то же самое время планы расширения города тоже простаивают. Спорная земля выросла в цене и на кону десятки миллиардов рублей. Местные правоохранительные органы расписались в своей беспомощности в решении многолетнего конфликта, который наносит громадный ущерб экономике Тюменской области. Видимо пришло время федеральному центру активно вмешаться в «тюменское дело», чтобы на следующей «прямой линии» у жителей страны не возникало вопросов к Президенту России Владимиру Путину по поводу дорогого картофеля и дешевых бананов.

В этой истории много фактов грубого нарушения прав собственников, которые невозможно изложить в одном материале. В следующих публикациях мы расскажем новые подробности «схем» и других противоправных действий дельцов.

(Продолжение следует)

Николай Ольхин