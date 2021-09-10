Скандалы: Михаилу Хабарову перекрыли «Деловые линии»

Закончено уголовное дело топ-менеджера банка «Траст» по подозрению в мошенничестве в отношении его бывшего партнера Александра Богатикова

Следственный комитет России (СКР), предъявив обвинение в окончательной редакции первому заместителю президента — главному исполнительному директору банка проблемных активов «Траст» Михаилу Хабарову, закончил расследование скандального дела. Теперь финансист, которому инкриминируют мошенничество на 842 млн руб. в отношении его бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова, приступит к ознакомлению с материалами следствия.

Судебные перспективы итогов расследования выглядят туманно, поскольку Лондонский международный третейский суд взыскал по иску Михаила Хабарова с господина Богатикова по спорной ситуации крупную сумму. При этом последний, выступая в ходе разбирательства, фактически отказался от обвинений в адрес своего экс-партнера.

Предъявление заключительного обвинения находящемуся под домашним арестом Михаилу Хабарову прошло в главном следственном управлении (ГСУ) СКР, в которое дело было передано из столичного следственного главка. В ходе этой процедуры господин Хабаров, как и ранее, отказался признать вину, сославшись на абсолютную законность своих действий в отношении заявителя — бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова. Напомним, что год назад тот подал в столичное ГСУ заявление, в котором обвинил Михаила Хабарова и его неустановленных сообщников в хищении с 2014 по 2017 год более 840 млн руб.

Основанием послужила сделка — опционное соглашение, по условиям которого Александр Богатиков должен был продать Михаилу Хабарову 30% компании «Деловые линии» за $60 млн.

Но к моменту исполнения опциона группа сменила владельцев, и господину Хабарову заблокировали доступ в офис. Тогда компания Михаила Хабарова «Каледор Консалтинг Лимитед» и сам финансист обратились в Лондонский международный третейский суд с исками о взыскании с господина Богатикова убытков в связи с отказом последнего исполнить условия опциона.

Как уже сообщал “Ъ”, первое решение Лондонского арбитража по этому делу было вынесено в начале 2020 года. Согласно ему, господина Богатикова обязали выплатить истцам крупный штраф за срыв соглашения. Но российский суд отказал в исполнении данного решения на том основании, что Лондонский арбитраж допустил ошибку в расчетах. При повторном рассмотрении иска суд в марте этого года уточнил сумму, которая должна быть взыскана с ответчика, определив ее размер в $49 млн.

В заявлении господина Богатикова в следственные органы говорилось, что он не желал заключать опционное соглашение, но Михаил Хабаров обманом заставил его это сделать, в результате чего потерпевший лишился порядка 840 млн руб.

По результатам доследственной проверки ГСУ 30 сентября 2020 года возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), а 9 октября по ходатайству следствия Пресненский райсуд Москвы заключил Михаила Хабарова под стражу. Узнав, что один из руководителей банка проблемных активов оказался в СИЗО, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации и изменить меру пресечения финансисту. 10 ноября тем же Пресненским судом по ходатайству столичного СКР господин Хабаров был переведен из СИЗО на домашний арест. Финансист рассчитывал вернуться на работу, используя линию спецсвязи из дома, но условия его домашнего ареста суд не изменил.

Тем временем в марте этого года подоспело повторное решение Лондонского арбитража, по которому Александра Богатикова обязали выплатить истцам почти $50 млн.

Причем, как удалось выяснить “Ъ”, в данном решении важен не только факт удовлетворения иска Михаила Хабарова, но и то обстоятельство, что, выступая в суде, господин Богатиков не отрицал добровольного заключения опционной сделки, ставшей причиной возбуждения уголовного дела.

Защитники обвиняемого воздержались от комментариев, сославшись на адвокатскую этику. Но совершенно очевидно, что решение Лондонского арбитража будет приобщено к материалам дела в расчете на то, что, ознакомившись с ним, Генпрокуратура не утвердит обвинение.

Алексей Соковнин