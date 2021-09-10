В XVIII веке во Франции с неба упал странный объект, пилот которого выжил и убежал в лес

Хотя некоторые люди считают, что феномен НЛО начался лишь в ХХ веке, есть несколько хорошо сохранившихся свидетельств, говорящих о том, что НЛО и пришельцы знакомы людям на протяжении сотен, если не тысяч, лет.

Одно из таких свидетельств якобы хранится в архивах Французской академии наук в Париже.

В 1967 году Антонио Фенолио, преподающий в Болонском Университете (Италия), обнаружил в архиве сообщение о крушении НЛО, произошедшее в 1790 году, то есть 231 год назад.

Сообщение представляло из себя рапорт полицейского инспектора по фамилии Лабеф, которого летом 1790 года отправили из Парижа в район города Алансон для тщательного расследование "опасного инцидента", произошедшего неподалеку от городских ворот, у которого было множество уважаемых свидетелей.

Когда Лабеф добрался до места назначения и опросил местных жителей, обозначилась следующая история:

В 5 часов утра 12 июня несколько фермеров увидели огромный шар, который, как им показалось, был окружен пламенем. Сначала они подумали, что, возможно, загорелся воздушный шар (за несколько лет до этого инцидента братья Монгольфье триумфально совершили первый в истории полет на воздушном шаре), но затем их внимание привлекла большая скорость падения объекта и свистящий звук, исходящий от него.

"Воздушный шар замедлился, сделал несколько подергиваний и упал на вершину холма, вырвав с корнем деревья вдоль склона. Тепло, исходившее от него, было таким сильным, что вскоре трава и деревья загорелись. Крестьянам удалось сдержать огонь, который грозил перекинуться на всю территорию".

"Вечером от этой сферы все еще исходило тепло и далее произошло нечто необычное, если не сказать невероятное. Свидетелями сего были два мэра, врач и три других представителя власти, которые подтвердили мой отчет, в дополнение к десяткам присутствовавших крестьян".

"Эта сфера, которая была достаточно большой, чтобы вместить карету, не пострадала от всего этого падения. Это явление вызвало такое любопытство, что люди съезжались со всех концов округи, чтобы увидеть это".

"Потом внезапно (в сфере) открылась какая-то дверь, и, что интересно, из нее вышел такой же человек, как мы, но этот человек был странно одет, в облегающий костюм и, увидев всю эту толпу вокруг сферы, он сказал им несколько непонятных слов и затем убежал в лес".

"Крестьяне инстинктивно отступили в стороны в страхе, и это спасло их жизни, потому что вскоре после этого сфера взорвалась в полной тишине, разбрасывая осколки повсюду, и эти куски горели, пока не превратились в порошок".

"Были начаты исследования, чтобы найти загадочного человека, но он, похоже, совершенно исчез".

Если отчет, отрывки из которого приведены выше, является достоверным, он доказывает, что НЛО с экипажами посещают нас давным-давно.

Летательный аппарат, возможно, перегрелся или у него возникли иные проблемы, после чего он и совершил вынужденную посадку. А когда пилот увидел, что вокруг него собралась толпа народу, он, возможно, решил уничтожить свой корабль, чтобы не оставлять людям такую важную улику своего существования.

К счастью, обошлось без жертв, и отзывы, полученные от свидетелей, помогли Лабефу составить подробный отчет для Французской академии наук.

К сожалению, кроме сообщения профессора Фенолио об этом архивном документе, больше о нем до сих пор ничего не известно, а в более поздние годы некоторыми исследователями было заявлено, что весь этот случай является просто мистификацией (подделкой).