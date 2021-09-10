 

Союзному государству быть: о чем договорились Лукашенко и Путин

10.09.2021, 9:06, Разное
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Союзные программы будут одобрены на заседании Совета министров Союзного государства (СГ) в Минске, которое состоится в пятницу. Позже их должен утвердить Высший Государственный Совет СГ. Это заседание, возможно, проведут до конца 2021 года. Об этом рассказал Владимир Путин на пресс-конференции.

Итак, после того, как главы двух стран договорились о всех дорожных картах, стало ясно, что в России и Белоруссии изменятся правила взимания косвенных налогов. Теперь они станут общими, а значит, будет честное разделение финансов. То есть ни РФ, ни Белоруссия не смогут забрать большую часть средств.

Кроме того, в Союзном государстве будет единое платежное пространство. Благодаря интеграции платежных систем власти смогут гораздо лучше бороться с киберпреступностью и пресекать попытки отмывания денег. Также предполагается, что в будущем граждане Белоруссии и России будут пользоваться услугами банков свободно, без ограничений.

А еще в рамках Союзного государства будет подписан договор об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Это поможет обойти Белоруссии санкции Запада. Об этом российский лидер также рассказал на пресс-конференции.

Для Белоруссии стоимость газа в следующем году не изменится. Она будет такой же, как в 2021-м. Президент России уточнил, что республика так и будет платить 28 долларов за тысячу кубов (в Европе – 650 долларов за тот же объем).

Помимо всего прочего, Владимир Путин и Александр Лукашенко, рассматривая программы Союзного государства, договорились снять все ограничения на полеты между Россией и Белоруссией, которые были введены из-за пандемии коронавируса.



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