 

В Украине за сутки COVID-19 заболели 3615 человек

10.09.2021, 8:50, Новости дня
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Среди заболевших – 348 детей и 61 медик.

Умерло за сутки 76 человек, выздоровело 1310 пациентов, госпитализировано 1056 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 310 554 случая COVID-19, умер 54 251 человек, выздоровело 2 218 873 пациента.

9 сентября в Украине сделали 60 981 тестирование на коронавирус, из которых 28 961 – методом ПЦР, 6784 – методом ИФА, а также 25 236 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,2 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1943544312475331

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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