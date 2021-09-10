Учитель из Запорожья завоевал международную премию Global Teacher Award

Награду Global Teacher Award присуждают учителям за выдающийся вклад в профессию и влияние на сообщество.

Украинского педагога определили победителем из 10 тыс. участников из 110 стран мира.

https://www.facebook.com/GlobalTeacherPrizeUkraine/posts/1447898058912070

Жук – учитель информатики, он работает с детьми с нарушениями слуха в Запорожской школе-интернате “Джерело”.

“Это большая честь быть награжденным международной наградой. Я всегда рад видеть флаг нашего государства на таком уровне. Я горжусь тем, что работаю учителем в Украине”, – написал победитель у себя в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2485026714975301&id=100004039910203

В 2018 году Жук выиграл Global Teacher Prize Ukraine, а также получил звание “Заслуженный учитель Украины”. По оценкам мировой комиссии этой же премии, в 2019 его включили в 50 лучших учителей мира.

Контекст:

Премия Global Teacher Prize в размере $1 млн ежегодно с 2014 года присуждается фондом Varkey Foundation учителю, который внес выдающийся вклад в свою профессию. В ее жюри входит около 150 человек. Цель премии – повышение престижа учительской профессии.

В 2019 году награду получил учитель естественных наук из Кении Питер Табичи, в 2020 – учитель индийской деревенской школы Ранжитсинх Дисейл.

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