 

В Харьковской области поезд насмерть сбил подростка – полиция

10.09.2021, 8:50, Новости дня
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“Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд “Основа – Люботин” сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте”, – говорится в сообщении.

Погибший был жителем поселка городского типа Песочин.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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