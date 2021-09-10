 

“Золотце в золоте”. Потап прокомментировал “эротичные и женственные” фото Насти Каменских

10.09.2021, 8:50, Новости дня
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“Волшебная предконцертная атмосфера”, – подписала на английском фото 34-летняя Каменских.

За несколько часов пост певицы лайкнули почти 60 тыс. раз и оставили около 800 комментариев. Одним из первых прокомментировал пост муж Каменских, певец и продюсер Потап. “Ох ты, огонь”, – написал он, а позже добавил: “Золотце в золоте”.

“Атмосферно, красочно, эротично, женственно! Ох, все как я люблю”, – прокомментировала zaharova_pro_sex.

“Настя, обожаю вас! Вы самая красивая женщина Украины! Это правда! Самая женственная и обворожительная! Любви и счастья вам!” – пожелала sofia.amelia1995.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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