Выборы-2021: «Единая Россия» призвала к реформе органов опеки, «Яблоко» продолжило терять кандидатов

«Справедливая Россия» предложила сажать пожизненно за тяжкие преступления, совершенные против детей. ЦИК и Верховный суд решили снять с выборов в Госдуму двух кандидатов от «Яблока». В «Единой России» призвали полностью распустить нынешнюю систему органов опеки.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал радикально ужесточить надзор за убийцами и насильниками, даже если те уже отбыли наказание и вышли на свободу. Он предложил «вешать на них браслеты, ошейники», чтобы не терять таких преступников из виду. Что касается убийц и насильников детей, то их вообще нельзя выпускать на свободу из колонии, считает Миронов. Об этом лидер партии сообщил в связи с резонансным убийством двух школьниц в городе Киселевск Кемеровской области. «Насильникам-педофилам должно грозить вплоть до пожизненного. Для убийц детей должна быть предусмотрена смертная казнь», – потребовал лидер эсеров.

ЦИК исключил представителя партии «Яблоко» Николая Кузьмина из списка кандидатов в Госдуму, информирует ТАСС. Одновременно Верховный суд отклонил жалобу другого «яблочника» – Льва Шлосберга, который оспаривал принятое ранее аналогичное решение ЦИКа. Ранее по решению суда Кузьмин был также исключен из списка кандидатов в Псковское областное собрание депутатов, куда «яблочник» также баллотировался. Оба кандидата, согласно решениям судов, были причастны к деятельности экстремистской организации.

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой заявил, что нынешние органы опеки не отвечают запросам общества, потому их надо полностью расформировать и создать новые. «Это бюрократическая машина с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа», – сказал депутат. По его мнению, нынешняя система устроена так, что работникам опеки выгодно изымать как можно больше детей из семей.

Комментируя инициативу Миронова по ужесточению надзора за убийцами и насильниками, политолог Анна Федорова напомнила, что с аналогичным призывом ранее выступила и уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, которая состоит в предвыборном списке единороссов. «Внимание к этой теме на рейтинге «Справедливой России» скажется, конечно, позитивно. Естественно, речь не идет о возвращении смертной казни. Но ужесточение контроля за такими людьми будет воспринято обществом позитивно», – сказала эксперт.

Отзыв с выборов кандидатов «Яблока» политолог назвала вполне законным и переадресовала к самой партии вопрос, почему она выдвигает таких людей на выборы. «На этих выборах у «яблочников» я больших шансов не вижу, но они единственные, у кого в бюллетене есть примечание об «иностранных агентах». Тем самым партия выбивается из общего ряда. Такая пометка может оказаться даже привлекательной для убежденного «протестного» электората. Но только эта социальная группа плохо ходит на выборы. Так что скандал вокруг двух кандидатов, отозванных с избирательной гонки, дополнительные голоса партии вряд ли принесет», – подчеркнула Федорова.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев считает, единоросс Петр Толстой в целом прав, описывая проблемы органов опеки и защиты семьи.

«Семейная повестка растащена по разным ведомствам, но никто конкретно за это не отвечает. Опека подчинена муниципалитетам, поэтому в каждой опеке все по-своему, – посетовал аналитик. – Причем ее работой недовольны все стороны – и федеральные власти, и родительские ассоциации. Нужно принимать серьезные меры. Возможно, пора на федеральном уровне создать министерство семьи и демографии, которое бы регулировало всю эту политику», – предложил эксперт.

«А если вспомнить прошлые года, то есть до «закона Димы Яковлева», то опека у нас вообще была службой по поставке наших детей за границу. Благодаря появлению должности главного уполномоченного при президенте по детям ситуация улучшилась, но до идеала далеко», – признал эксперт. «В любом случае, внимание к этой проблеме будет позитивно воспринято избирателем. Благодаря заявлению Толстого, люди отметят, что «Единая Россия» занимается этой темой», – заключил Матвейчев.

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