 

ЦБ ввел временную администрацию в обслуживающий операции ООН для КНДР банк

10.09.2021, 8:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБанка РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации самарского банка «Спутник» и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

«Банк РФ приказом от 09.09.2021 №ОД-1894 возложил с 10.09.2021 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению коммерческим банком «Спутник» (публичное акционерное общество) (регистрационный № 1071, город Самара) сроком на шесть месяцев. … Одновременно Банк РФ … в соответствии со статьей 189.38 … закона … «О несостоятельности (банкротстве)» с 10 сентября 2021 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ «Спутник» … сроком на три месяца», – говорится в сообщении Центробанка.

КБ «Спутник» является единственной кредитной организацией в России, с которой у банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН 2270 (2016) в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.

КБ «Спутник» (ПАО) — участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе России.



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