Ученые назвали причину пермского вымирания

Ученые, проведя исследования, назвали причину массового пермского вымирания. Установлено, что огромные выбросы CO2 из вулканов привели к смерти большинства видов существ на планете.

Согласно проведенным исследованиям, пермское вымирание произошло примерно 252 миллиона лет назад. В тот период времени активность вулканов сильно возросла, что в свою очередь привело к выбросам большого количества CO2 в атмосферу Земли. В результате вымерло более 95 % морских видов и более 70 % наземных.

Ученые отметили, что это хоть и не единственное вымирание за историю планеты, но оно одно из самых массовых. Стоит подчеркнуть: животные пострадали не так от большого количество CO2, как от резкого повышения температуры. Углекислый газ создал сильный парниковый эффект, поэтому планета быстро нагрелась. Данные исследования показали, что нельзя недооценивать глобальное потепление, поскольку это может привести к плачевным последствиям.

Источник: www.gazeta.ru